Sube la tensión con los petroleros en el Sur

La decisión fue adoptada en un masiva asamblea realizada en la localidad neuquina de Añelo, que comenzó cerca de las 9:30 y contó con la participaron de alrededor de 15 mil trabajadores. El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, advirtió que el estado de alerta tiene como propósito evitar “cualquier intento de despido” y añadió que “los trabajadores no rompieron ningún acuerdo”.

“No vamos a permitir ningún tipo de despido porque los trabajadores defienden Vaca Muerta”, afirmó Pereyra, para luego anunciar que el sindicato pedirá a Macri una audiencia “para manifestarle la posición de los trabajadores”.

La asamblea fue convocada en rechazo a la decisión de la Secretaría de Energía de eliminar subsidios de estímulos a la producción de gas y petróleo. La semana pasada, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, envió una carta a la Secretaría de Energía y reclamó el mantenimiento de los acuerdos para garantizar la inversión, la producción y el empleo.

Ante los trabajadores, Pereyra advirtió: “acá no hay seguridad jurídica. No me va a temblar el pulso si hay que romper todos los acuerdos que se hicieron en Vaca Muerta”. En enero del año pasado, el Gobierno firmó con el sindicato un acuerdo de flexibilización laboral que obliga a las empresas a no efectuar despidos a cambio de una mayor productividad y modificaciones de las cláusulas de convenios colectivos sobre los modos de producción.