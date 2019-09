Taller intergeneracional sobre nuevas tecnologías

Asimismo, aprender a utilizar las nuevas tecnologías, como un celular o una tablet, genera múltiples beneficios para los adultos y adultas mayores, dado que son herramientas para la inclusión social, promueven la actividad cognitiva y fortalecen la autonomía.

En este marco, un taller interactivo para personas mayores que asisten a los cursos y a los diferentes servicios del Hospital César Milstein-PAMI, con estudiantes de la carrera de Informática de la Escuela ORT de la sede Almagro, se realizará el 18 de setiembre a partir de las 10 en el auditorio del Centro de Promoción, Prevención y Rehabilitación (CPPR), ubicado en Emilio Mitre 688, de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa “Proyecto Conectados: Adultos en Digital” tiene por objetivo estimular el vínculo de las personas mayores con las nuevas tecnologías como herramientas de inclusión social y se realiza al conmemorarse en setiembre el Mes Mundial del Alzheimer.

La actividad es organizada por el sector de Neurología Cognitiva del CPPR, a cargo de la Dra. Cecilia Serrano; con la colaboración de los doctores Marcos Sorbara, Gastón Graviotto, Karen Román, las licenciadas Gabriela Heinemann, Andrea Serra, Celina Gagliardi, Patricia Martínez, Florencia Ces Magliano; la jefa de Neurología, Lic. María Martha Esnaola y Rojas; la coordinadora del CPPR, Lic. Marilina Mena Palacios, y el cuerpo docente del proyecto “Abuelos de ORT 2.0”, coordinadores y estudiantes de la Escuela ORT.

El año pasado, en el marco de conmemorarse el 21 de setiembre el Día Mundial del Alzheimer, desde el servicio de Neurología Cognitiva se convocó al artista plástico Milo Lockett, quien pintó un mural junto a los asistentes de los talleres de la Memoria y a pacientes de los distintos servicios. Este año se abordará el uso de las nuevas tecnologías.

Combatir el estigma

En declaraciones a este diario, Serrano destaca que “la idea del Proyecto Conectados nos pareció muy linda porque la ORT tiene una propuesta, Abuelos 2.0, de la cual participan los abuelos de los alumnos en clases sobre nuevas tecnologías. Y dado que este año el lema (del Mes Mundial del Alzheimer) es ‘Hablemos de Demencia’ para abordar el estigma, es interesante hacerlo con las nuevas generaciones”, promover el aprendizaje a lo largo de la vida y generar vínculos entre adultos mayores y jóvenes.

El taller interactivo está dirigido “a los asistentes a los talleres del CPPR y al público de la comunidad PAMI, personas mayores que quieran estimular su cerebro a través de las nuevas tecnologías”, señala.

Serrano, quien también integra el Comité Científico de la Asociación de Lucha Contra el Mal de Alzheimer de la República Argentina (ALMA), afirma que “las nuevas generaciones tienen más en claro” la importancia de combatir los estigmas.

Aún circulan los prejuicios de que “las personas mayores no quieren acercarse a las nuevas tecnologías, no pueden seguir aprendiendo, no pueden hacer ciertas cosas. Y aprender, se aprende toda la vida, y las nuevas generaciones lo saben”.

“Es importante la participación social de los mayores, que sigan aprendiendo y las nuevas tecnologías es un gran desafío que nos moviliza a las generaciones posteriores”, señala.

Los beneficios

En el “Proyecto Conectados: Adultos en Digital” se destacan los principales beneficios del uso de la tecnología por parte de las personas mayores:

Mejora la autoestima

Mejora la calidad de vida

Combate el aislamiento

Fortalece la independencia

La persona mayor se mantiene más activa y saludable

Resuelve problemas

Incluye

Respecto al rol de la familia y personas allegadas a los adultos mayores se indica:

Debe promover el apoyo y la motivación de los mayores a aprender nuevos conceptos.

No ridiculizar a la persona si no comprende algún concepto.

Tener paciencia y empatía a la hora de asesorar a una persona mayor.

Los detalles

La jornada comenzará a las 10 con las palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Esnaola y Rojas y la Lic. Mena Palacios; a las 10.15, “Día Mundial del Alzheimer: los adultos mayores en la sociedad actual”, por la Dra. Serrano, y se mostrará un video a cargo de los asistentes a los talleres de la Memoria; 10.30, “La tecnología en los adultos mayores: Inclusión e innovación. Proyecto Abuelos 2.0 (ORT)”, por Matías Malec, y “La tecnología y la inclusión: APP Háblalo”, por Mateo Salvatto; a las 12, taller interactivo con alumnos de la Escuela ORT y asistentes a la jornada; 13.30, concierto a cargo de estudiantes de la orientación Musical de la Escuela ORT.

