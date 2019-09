"Lo único que quiero es que mi hijo tenga la mejor vida posible", repite una y otra vez Yamila, quien lanzó un desesperado pedido de ayuda en busca de donaciones de materiales de construcción para edificar una pieza de material con baño en su residencia ubicada en el barrio El Dorado, de Quilmes Oeste.

La valiente madre, luego, se toma un respiro y explica la situación que atraviesa su bebé. "Ryan nació por parto distócico (dificultoso) en el Hospital Evita Pueblo. Pesaba más de 4 kilos y mi contextura física es delgada. Cuándo salió la cabeza sus hombros quedaron trabados y todo se complicó", recuerda con angustia y asegura: "Si hubiese ido a cesárea, hoy mi hijo estaría en casa".

Los problemas al nacer marcaron el destino de Ryan de por vida. Fue diagnosticado con paresia braqueal izquierda, parálisis diafragmática derecha y atrofia cerebral aguda, por lo que debieron realizarle una traqueotomía y conectarlo a un respirador artificial (es electrodependiente).

"Los médicos me piden que convierta mi casa en una especie de ‘mini terapia intensiva’: Una habitación con pisos, paredes revocadas y sin humedad, instalación eléctrica y un baño completo, una obra imposible que yo pueda afrontar. Pero si no la hago, no lo voy a poder traer nunca a casa. Actualmente, lo puedo ver dos horas por día en la clínica. Ryan necesita contención familiar y amor, un entorno en el que reciba más estimulación", afirma en diálogo con POPULAR.

Yamila necesita todo lo indispensable para construir. Desde cemento, arena y ladrillos, hasta materiales de electricidad, sanitarios y pintura. Quienes estén en condiciones de colaborar con ella, pueden contactarla al 11-2514-0722 o bien llevar donaciones a su vivienda, en Martín Rodríguez 4576, entre Namucurá y Uruguay.

