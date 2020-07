Haciéndose eco de esta escándalo que tuvo lugar en la ciudad de Tandil, la periodista Sofía Macaggi intentó aportar algunas certezas en cuanto al móvil del escrache. “Miguel, el protagonista de esta historia, es abogado y está casado, pero aparentemente tendría una amante. (…) La casa de la amante de Miguel apareció toda escrachada y rayada con pintadas”, aseguró la periodista a través de cuenta de Instagram.

Sin embargo, todos estos condimentos no tardaron en ser desmentidos. Horas después de que la noticia copara portales y programas televisivos, supuestamente, Miguel, protagonista de la historia del día, hizo un descargo en su cuenta de Facebook.

“¡Hola amigos! Anda circulando por ahí una foto mía involucrándome en un amorío clandestino con una colega, que francamente no la conocía. Lo peor es que de acuerdo a las fotos mi mujer le habría hecho una pintada en la casa”, remarcó.

“Eso es una canallada, y por eso me tomo el trabajo de desmentir todo y reflexionar: ¿puede haber gente tan enferma para hacer estas cosas? Usaron una foto de mi Facebook, no sé con qué objetivo para decir todo esto. Es una estupidez”, cerró quien sería el "abogado infiel". ¿Y por qué sería? Porque esta cuenta podría ser apócrifa, un elemento que no hace más que aumentar el misterio en torno al caso.

Mientras se esperan algunas certezas al respecto, las redes sociales ya hicieron lo suyo: convirtieron en tendencia a Miguel con algunos hashtag desopilantes como “todos somos Miguel” y “pobre Miguel”.

