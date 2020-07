"En estos días me enteré que su país, que siempre fue colonialista, decidió robarle los ahorros en oro, depositados en bancos ingleses, al pueblo de Venezuela", comienza la misiva, que continúa: "Yo creo, mejor dicho: estoy convencida, que usted no necesita ese oro, ni tampoco el pueblo de su país. Me atrevo a decirle, de mujer del pueblo a mujer que reina: ¿no le parece un abuso de vuestra parte? Ese robo ¿no es un atropello?".

Asimismo, Bonafini detalla que tomó la decisión de escribirle porque ama al pueblo de Venezuela tanto como al argentino y finaliza: "Espero sepa entenderme y pueda abrir su mano que ya tiene demasiado oro y que estoy segura no necesita más".

ADEMÁS:

Bonafini explicó que la corta fue enviada "en forma respetuosa", si la recibió o no, no lo sé. "La mandamos a todos los medios traducida al inglés. Uno tiene que defender a los pueblos que la están pasando mal. Me parece de terror".

Las reservas en oro que Venezuela tiene depositadas en el Banco de Inglaterra equivalen a cerca de 900 millones de euros. En el fallo, uno de los jueces del tribunal destacó que "el gobierno de Su Majestad inequívocamente reconoce como presidente de Venezuela a Juan Guaido".