Tigre: hallaron el cuerpo del joven ahogado en Villa La Ñata

Mazzuchelli, de 17 años, se había arrojado al agua del canal el sábado desde una de las costas del barrio privado Santa Catalina y su cuerpo fue encontrado dos días después por personal de la División de Riesgos Especiales de la Policía Bonaerense, en colaboración con Defensa Civil, los Bomberos voluntarios de Tigre y buzos tácticos

El cadáver fue encontrado a unos mil metros del lugar donde se habrá lanzado al agua en la madrugada del sábado, enredado con una rama a pocos metros de una de las orillas del canal que desemboca en el Río Luján.

Las cámaras de seguridad del barrio privado había filmado a Gian a las 3:35 de la madrugada del sábado 16 de enero, dando vueltas y saltando por las calles internas, por lo que se cree que se lanzó al agua pocos minutos después.

WhatsApp Video 2021-01-18 at 2.40.45 PM.mp4 Tigre: imágenes de Gian Mazzuchelli el sábado a la madrugada captadas por una cámara de seguridad

El aviso a la Policía sobre la desaparición de Gian fue efectuado por un guardia de seguridad del barrio Santa Catalina quien había afirmado que lo había visto lanzarse al agua. de acuerdo con Victoria, la ex novia del joven, el personal de seguridad no fue a socorrerlo porque creyó que no se trataba de un vecino del lugar sino de un delincuente.

Precisamente, los allegados al joven fallecido cuestionaron la falta de asistencia ofrecida por el personal de seguridad del predio y al respecto su ex novia puntualizó que "hay cámaras que los vigilantes tenían que estar mirando. No es ninguna suposición", aseguró, al tiempo que criticó que "nadie se hizo cargo" de la supuesta negligencia.

Según dijo Victoria, en el video tomado por las cámaras de seguridad se llega a percibir que a Gian se le cae de uno de sus bolsillos un teléfono celular que luego fue encontrado por los efectivos policiales a pocos metros de la orilla del Villanueva.

Los peritos de la Policía Científica trabajan en la escena del hallazgo del cuerpo y la investigación está a cargo de la fiscal Laura Capra. Se esperan los resultados de la autopsia que se realizará en la morgue de San Fernando, con los posteriores estudios toxicológicos.