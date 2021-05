Tocó el Himno Nacional en un hospital y emocionó a todos

“Cuando me piden un tema que no sé, llego a casa y me pongo a ensayarlo”, aseguró el Gastón Carrizo, que está vez se animó a tocar nada menos que el Himno Nacional.

El músico comenzó hace ocho meses en la sala para pacientes más leves de coronavirus pero luego pasó al área de terapia intensiva.

“Esa fue la primera vez que toqué el Himno Nacional, aunque ya he entonado temas de blues, de La Renga, de Los Piojos y hasta el clásico tema de cumpleaños. Cuando me piden un tema que no sé, llego a casa y me pongo a ensayarlo”, contó Carrizo.

El músico comenzó esta acción solidaria dirigida a los pacientes del Hospital Monovalente “Carlos Malbrán” de Catamarca, y luego se ganó la aprobación de los trabajadores del lugar.

P0M-eyEQmH8Y542R (1).mp4 Toca el Himno Nacional en un hospital de Catamarca. (Fuente: Todo Salta)

“Además de la reacción positiva en los internados, también veía algo muy similar por ejemplo en los enfermeros, que están devastados después de tanto desde que comenzó la pandemia. Por un minuto todos ellos tienen un momento de paz y tranquilidad, y cuando termino hay algunos que incluso me piden ‘otra, otra’”, apunta.

Carrizo ya goza de cierta popularidad en el Hospital de Catamarca y recibe pedidos de su público.

“Me empezó a pasar que los familiares de los pacientes me llamaban y me preguntaban: ‘¿Hoy ya le tocó la armónica a mi papá?’ y yo me sentía en esa linda obligación, porque ya está demostrado científicamente que la musicoterapia disminuye el nivel de sedación que necesitan los pacientes”, acota.

Una de las incógnitas del trabajador social era saber cómo reaccionarían a su iniciativa las autoridades del lugar en el que trabaja. “Me felicitaron, me dieron su apoyo y una absoluta libertad para que pudiera seguir tocando mi armónica en las diferentes salas y así alegrar el duro momento que atraviesan los pacientes y trabajadores. Me pone feliz que a la gente esto la haga feliz, y me gustaría que hubiese otras personas que pudieran replicarlo en otros lugares con una armónica u otro instrumento”, contó Carrizo.