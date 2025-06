Tras el éxito en la Ciudad, replican programa que asiste con perros a niños en la justicia

La iniciativa del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad ya se replica en Neuquén y se firmaron convenios para ponerla también en práctica en Chubut y Entre Ríos.

Desde 2019 hasta mayo de este año se realizaron 1.544 intervenciones de los perros de la Ciudad entrenados especialmente para este fin. Cuando un niño o adolescente llega al Ministerio Público Tutelar a dar testimonio, se le ofrece la posibilidad de ser acompañado por uno de ellos junto a su guía, tanto antes de la declaración como en la instancia posterior. Menos del 10% rechaza esta compañía.

IMG-20250602-WA0003.jpg

"Fue muy bueno, es un perrito hermoso que me tranquilizó", "Titán y Brownie me hicieron sentir más contenta para entrar" y "me hicieron sentir bien a pesar de lo que me pasó", son algunas de las frases de los chicos que pasaron por la experiencia.

Titán y Donna, de la raza Golden Retriever, y Brownie, un Australian Labradoodle, son parte del primer equipo de perros de Asistencia Judicial del país, creado en 2019. Por el Día Nacional del Perro, que se celebra cada 2 de junio, el organismo a cargo del programa les dedicó un video.

La asesora general tutelar, Carolina Stanley, expresó: “Es un orgullo para este Ministerio que otras provincias repliquen nuestro trabajo. Las evaluaciones continuas que realizamos del programa arrojan datos significativos y contundentes en cuanto al efecto que causa en los niños la presencia de los perros. Ellos contribuyen a atravesar la dura instancia de declarar en la sala, aportando un momento de distensión y confianza en el equipo. La importancia de ese momento es evitar la revictimización para dar ese gran paso a un camino de reparación".

Por su parte, la Asesora General Tutelar Adjunta de Menores, Laura Grindetti, quien está a cargo de la coordinación integral de la Sala de Entrevistas Especializada (SEE), también destacó: "Los perros tienen un rol fundamental de contención. El 80 por ciento de los casos que abordamos en la SEE son de abuso sexual; de esta manera, las niñas, niños y adolescentes tienen que declarar bajo mucho estrés y los perros tienen un rol muy importantes para el Equipo de profesionales porque constribuyen a habilitar la palabra".

“El trabajo colaborativo y de asistencia técnica que realizamos con otras jurisdicciones promueve y garantiza que se siga multiplicando el formato y metodología del Programa y así garantizar el derecho a ser oído de chicas y chicos de todo el país", resaltó

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén ya implementó este modelo, que ahora también incorporan Chubut y Entre Ríos. El equipo del Ministerio Público Tutelar porteño trabaja en la asistencia técnica de estas provincias: desde la selección de cachorros, evaluación y entrenamiento, hasta la capacitación de guías.