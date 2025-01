Un policía de la Bonaerense mató a dos delincuentes

Los delincuentes se toparon con un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el agente disparó contra ambos. Uno de ellos murió en el lugar y el otro, si bien llegó a ser trasladado al Hospital Dr. Alberto Balestrini, finalmente también perdió la vida.

El hecho se produjo luego de un enfrentamiento entre el agente, quien cumple funciones en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y cuatro malvivientes, quienes intentaron asaltarlo en Villa Madero.

El cuerpo de uno de los delincuentes quedó tendido en la intersección de Crovara y San Martín. Su cómplice iba a ser intervenido en el Hospital Dr. Alberto Balestrini, pero murió a poco de haber arribado debido a la gravedad del cuadro que presentaba.

En la escena se incautaron tres armas de fuego una de ellas con sello de la Gendarmería Nacional. En tanto el agente que abrió fuego utilizó su arma reglamentaria, incautada por la fiscalía para realizar las pericias correspondientes.

La causa penal que se inició está a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza.

El hecho

El hecho se inició en la intersección de la Ruta 4 y Crovara, mientras el agente -que cumple funciones en la Comisaría Vecinal 7-C- circulaba a la altura de la Ruta 3 y la calle Crovara.

El agente fue interceptado por cuatro delincuentes armados, a bordo de dos motocicletas, quienes intentaron asaltarlo. En respuesta, el oficial se identificó como miembro de la Policía y efectuó un disparo de arma de fuego.

El tiro obligó a los delincuentes a escapar, aunque de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, uno de los motociclistas perdió el control y cayó a pocos metros. El motivo: uno de sus ocupantes recibió el disparo en la cabeza y murió en el lugar.

abatidos.jpg

Mientras que el oficial resultó ileso en el enfrentamiento, los otros tres implicados lograron huir y permanecen prófugos.

El episodio fue calificado por la UFI de Homicidios de La Matanza como una tentativa de robo agravado en poblado y en banda. Por lo pronto, se lo considera un hecho de legítima defensa.

Un amigo juró venganza

Uno de los amigos de uno de los delincuentes asesinados, juró "venganza" en sus redes sociales.

En la publicación, el amigo resaltó: "Franco, desde chicos que somos hermanos y hacíamos nuestro propio sustento económico y ahora me dejaste solo".

Luego se refirió sobre los robos que Franco cometía y añadió: "Siempre me dijiste que deje de sustraer objetos que no me pertenecen y yo no te hice caso".

El joven agregó: "Prometo siempre tenerte en mi corazón. Pronto haremos venganza contra todos esos inútiles. Hermano, te quiero mucho".

"No se muere quien se va si no quien se olvida y yo no nunca te voy a olvidar. Fortalece a tu familia desde el cielo y cuidanos desde allá", afirmó.

"Pediremos justicia por vos y esto no puede pasar por alto. Siempre presente delincuente, hurta al Todopoderoso y hacete respetar en el cielo. Mostrales quien es el más atrevido a todos esos inútiles", dijo el joven quien prometió justicia.

Por último, hizo una promesa a su familia: "Cuidare de tu hijo Tahiel, el té vengará, y de tu pareja Agustina, pierde preocupación por ello".

Agresión a periodistas

Luego del hecho, y cuando los vecinos de la zona salieron a la calle para protestar por la falta de seguridad fue agredido el equipo periodístico de TN, integrado por la periodista Ana Ortiz y el camarógrafo Gabriel Sapori.

"No hubo instancia de negociación. Vinieron a golpearnos sin mediar palabra", contó la movilera. "Fuimos atendidos por un médico que llegó para que nos vea. Sapori está más complicado, tiene el ojo hinchado y está sangrando", indicó Ana Ortiz, al aire en TN.

Asimismo, indicó que "se acercaron los familiares de una persona que estaba tendida en el piso y nos dijeron ‘no filmen nada’ y nos empezaron a pegar".

Condena de Adepa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó la agresión que sufrieron los periodistas.

"Repudiamos la grave agresión a los integrantes de un equipo de @todonoticias mientras cubrían un reclamo de vecinos por la inseguridad en La Matanza", indicó.

Además, mencionó: "La periodista Ana Ortiz y el camarógrafo Gabriel Sapori fueron salvajemente atacados por un grupo de personas en las inmediaciones de Crovara y Roque Sáenz Peña. Ambos tuvieron que ser asistidos por personal médico. Sapori terminó con un ojo hinchado y sangre en su rostro".

"Antes del violento episodio, el equipo de TN se encontraba cubriendo una manifestación que se llevó a cabo por la inseguridad en el partido de La Matanza. Por esas razones, ADEPA espera que las autoridades investiguen el hecho y sancionen a los responsables de la agresión", concluyó en la publicación.