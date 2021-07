Úrsula Vargues desafió a Martín Tetaz y lo tildó de "forro"

"Ahora q es candidato, le pueden preguntar a Martín Tetaz sobre los créditos UVA q él tanto alabó", dijo Úrsula en un primer mensaje en el que arrobó la cuenta del economista pero que no encontró eco.

Desde donde sí encontró respuesta de inmediato fue desde la cuenta Hipotecados UVA Nacional, desde donde le expresaron: "Te invitamos a que nos sigas para que puedas leernos y fijarte que ya tuvimos unos cuantos intercambios con él".

Una hora despúes, Vargues insistió con un segundo mensaje, arrobando la cuenta del flamante candidato: "Dice Martín Tetaz q recibirá la problemática de los que sacaron un crédito UVA. Q le escriban a él, ya q él quien lo recomendó. De nada!"

Como tampoco tuvo éxito, en los primeros minutos de este viernes la animadora volvió a usar su cuenta de Twitter y a arrobar al ex columista radial de Jorge Lanata: "Gran gesto de Martín Tetaz hacerse cargo de los créditos UVA". Y como dice el dicho popular: la tercera es la vencida.

Apenas tres minutos después, Tetaz recogió el guante de Vargues, citó su tweet y respondió: "La desafié públicamente a Ursula a debatir sobre los UVAs. Aceptará?".

Y lejos de quedarse callada, la ex conductora de El Garage le espetó: "Acá no se trata de desafíos. Se trata de familias que creyeron en vos con los créditos UVA y ahora no pueden pagarlos. Hacete el picante en otro lado y da soluciones, forro!" Fuerte.

"Realmente pensé que Ursula era una persona formada, que sabía de lo que hablaba. Un exabrupto lo tiene cualquiera" y "Qué lástima que Ursula no se anime a debatir", se limitó a responder Tetaz ante sus casi 232 mil seguidores en la cuenta del pajarito.

Un rato antes de la 1 de la mañana, al parecer a Vargues le dio sueño y como señal de que todo había pasado y estaba más relajada, twitteó: "Ya se, me calmo. Es q son tan fáciles".

Vale recordar que Tetaz es otro de los outsiders que decide lanzarse a la política, en este caso acompañará a María Eugenia Vidal en la lista a diputados nacionales de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires.