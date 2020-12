Verónica Ojeda se solidarizó con Rocío Oliva

La información fue difundida por el periodista Luis Ventura en su ciclo ‘Secretos Verdaderos’, en el que recordó que "en la semana hablé con Verónica y me preguntó si yo tenía comunicación con vos y le dije que te llamo cuando tengo que conseguir información" y precisó que la madre de Dieguito Fernando le dejó un contundente mensaje para Oliva: "’Si la ves, mandale mi solidaridad porque yo pienso que ella tendría que haberse despedido de Diego en el velatorio, yo sé que no la dejaron y si yo hubiera podido hacer algo, si nos hubiéramos comunicado de alguna manera y hubiera podido habilitarlo, lo habría hecho’".

Al escuchar sus dichos, Oliva –que había sido invitada al ciclo que se emite por América TV aseguró que le "parece un grato mensaje y si está mirando se lo agradezco, eso es lo que tenía que pasar" y consideró que "cuando había peleas, cada uno se hacía responsable porque estando Diego en vida era una cosa. Pero con un Diego... me cuesta hasta decirlo, pero con un Diego en un cajón, ahí tienen que quedar todo de lado".

"Con Verónica nunca fuimos amigas, nunca hablamos por teléfono. Así pensaban sus hermanas y mucha gente pensó, así como ella, que tenía que entrar a despedirme de Diego", añadió ella y Ventura coincidió al señalar que "eso me lo remarcó Verónica. ‘Yo sé que nunca vamos a ser amigas, pero en este caso pienso de esta manera’, me dijo".

Cabe recordar que Rocío aseguro que intentó ingresar al velatorio de Diego en reiteradas oportunidades pero que le habían prohibido la entrada. Según señaló las responsables de impedir su despedida del astro fueron Claudia, Dalma y Giannina, a quienes le habría enviado varios mensajes pidiéndole que le permitieran entrar. "Me agarró una especie de desesperación. Yo quería verlo con el cajón abierto para poder darle un beso y despedirme", manifestó algunos días atrás ella misma.

"Siento que verme era un deseo también de él. Eso es lo que me hace decir: ‘ay, yo quería despedirme’. Es duro, pero siento, yo, Rocío, por ahí nada que ver, que hasta que no diga: ‘la flaca todavía no vino’, no sé si va a poder descansar en paz. Pero también me deja tranquila que desde el lugar adonde esté, él sabe que ese día yo llegué ahí", sentenció.