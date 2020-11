Medios locales identificaron al líder religioso como Edson Araujo, de la iglesia Dios es Amor, en San Pablo.

Antes de iniciar su discurso, se irritó porque la cámara no estaba del todo bien puesta, apenas inclinada. “Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!”, refunfuñó. Su esposa, Déborah, no aparece en la imagen, pero se escucha un sonido similar a un golpe, no queda claro a qué.

https://twitter.com/davycoen1/status/1308023944285425664 El pastor Edson Araujo no sabia que estaba en vivo

"Estoy harto, mierda. Hace las cosas bien, imbécil”

Ordena bien en negocio le dice a su esposa.

Remata con: "Acepten la paz del Señor"

Luego grabo las disculpas. Pero asi son los violentos. Viven pidiendo disculpas hasta matar pic.twitter.com/17XGwnSMsm — ∂αvι∂ cσεη cαρυүα (@davycoen1) September 21, 2020

“Ordena bien el negocio”, reclamó Araujo, antes de volver a sentarse. Miró a la cámara y prosiguió con absoluta normalidad. “Acepten la paz del Señor”, dijo a sus fieles.

El repudio generalizado en redes sociales lo llevó a publicar un video a modo de disculpa. En la nueva publicación, Araujo habla mientras ella se mantiene en silencio, muchas veces cabizbaja.

Al día siguiente, acosado por el escándalo, Araujo emitió otro video acompañado de su esposa, quien en todo momento mantiene la cabeza agachada. Tampoco habló.

"Ayer estábamos en el horario de servicio y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar, pero terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió", aseguró para justificar el sonido de un golpe.

"Entré allí de forma temeraria, de forma equivocada. No puedo actuar así, hemos vivido cuatro años juntos abrazando la obra del Señor", agregó.

El pastor se disculpó "con Dios" y con su esposa por lo que consideró un error y un fracaso de su actitud. "Quiero pedir perdón por mi pastor, Elías, y mi familia y la de ella y todos los pastores que confiaron y permanecieron confiados en mi trabajo", dijo.