El ingeniero civil colombiano dio la clase titulada "Cómo las matemáticas se aplican en otras asignaturas", transmitida a través del canal de YouTube de la Secretaría de Jalisco este 7 de diciembre.

RECREA ACADEMY - Lunes 7 de diciembre 2020 - Tarde

“Muy buenas tardes para todos los participantes en Recrea Academy (...) Me disculpan por favor si leo, como todo profesor he preparado mis clases. Tengo mis apuntes para hacerlo muy bien porque créanme que a esto le he puesto todo el cariño, todo el esmero para que salga muy bien”, comenzó el ingeniero civil.

Su clase abordó el uso de las matemáticas en diversas asignaturas como las ciencias sociales, las ciencias naturales o el arte. Al finalizarla, agradeció al gobierno de Jalisco por la oportunidad de impartir la información.

Más adelante, los conductores del evento dieron a conocer que, tras un análisis de la transmisión de Youtube, se determinó que Julio Profe había realizado un nuevo Guinness World Records.

https://twitter.com/SecEducacionJal/status/1336150339918077954 ¡Lo logramos! Gracias a tu esfuerzo obtuvimos el récord Guinness de la clase de matemáticas aplicadas online con más espectadores del mundo con 213,586 participantes de los 1,600 que necesitábamos alcanzar en #RecreaAcademy 2020.



¡Agradecemos todo el trabajo de @julioprofenet! pic.twitter.com/4vQBagMGxK — Secretaría Educación (@SecEducacionJal) December 8, 2020

Ríos Gallegos es un ingeniero civil colombiano que se ha enfocado en la docencia universitaria. Saltó a la fama cuando abrió su canal de Youtube Julioprofe en 2009. Actualmente cuenta con más de 4.39 millones de suscriptores y sus videos cuentan con millones de vistas también.

