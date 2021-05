YPF aumentará 5% la nafta en los próximos días

El incremento aún no tiene fecha precisa de entrada en vigencia, pero desde la petrolera mixta de mayoría estatal indicaron que será "en los próximos días", probablemente este fin de semana.

"Estamos tratando de equilibrar el precio del surtidor que paga la gente, que tiene un componente bastante complejo a determinar, con el plan de inversiones que la Argentina necesita para poder poner en valor la producción de gas y petróleo", justificó el funcionario.

El incremento será el tercero de una serie de ajustes ya anunciados y que según el directivo de la petrolera serán los últimos del año. No obstante, eso no quiere decir que no haya más alzas derivadas del impuesto a los combustibles, que cobra el Gobierno cada 3 meses y se ajusta por inflación.

Según afirmó González, este año - de elecciones- la “nafta va a aumentar menos que la inflación”, y aclaró que se refería a la previsión de inflación que está incluida en la Ley de Presupuesto 2021, del 29%.

“Va a aumentar 28,1% sin importar si la inflación es mayor al 29%”, agregó.

González explicó que el precio del barril de crudo "está cotizando a unos US$69 y si hubiésemos trasladado ese precio internacional directo al surtidor, hoy la gente estaría pagando $130 -en promedio- el litro de nafta".

En sintonía, el presidente de YPF subrayó que durante la gestión de Mauricio Macri, el precio de los combustibles subió 31% (en 2016), 32% (en 2017), 69% (en 2018) y 44% hasta agosto de 2019.

Desde que Alberto Fernández llegó a la presidencia, los combustibles ya aumentaron 15 veces (la del fin de semana sería la 16° vez).

De aplicarse un 5% en el precio de la súper, el precio de la Super quedaría $90 y la Premium $105,25 en la mayoría de las estaciones de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, variando el valor en otros puntos del país por la diferente carga tributaria que aplican provincias y municipios.