Empleados de Comercio: Se homologó la paritaria tras acuerdo entre FAECYS y cámaras empresarias

Regirá para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Contempla una asignación remunerativa y no acumulativa del 6%, un incremento del 1% mensual y establecieron sumas no remunerativas para todas las categorías.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), firmaron y lograron la homologación oficial del nuevo acuerdo paritario correspondiente al segundo semestre del año, en el marco de la paritaria anual 2024/2025.

El entendimiento, que regirá para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, permite definir la escala salarial de los empleados y empleadas de comercio hasta fin de año.

El acuerdo contempla una asignación remunerativa y no acumulativa del 6%, distribuida de forma escalonada: se aplicará un incremento del 1% mensual, entre julio y diciembre inclusive. Además, se establecieron sumas no remunerativas mensuales para los trabajadores de todas las categorías, a modo de compensación complementaria.

El convenio incluye una cláusula de revisión, estipulada para el mes de noviembre.

El dialoguista Armando Cavalieri, la semana pasada le dio una mano a la Casa Rosada.

Diálogo y compromiso entre gremio y empresas

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad”.

Y agregó “La homologación da certeza jurídica y previsibilidad a las partes, sin dejar de atender la dinámica inflacionaria”.

