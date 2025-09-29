Zaira Nara se hartó y contó la verdadera razón por la que plantó a Diego Forlán

"Me rompe las pelotas que digan que no suelto...", lanzó Zaira, sin filtro, en un primer momento de su charla con Mernuel y Bauleti, en el stream Mernosketti, en referencia a la opinión pública que apunto a que la modelo mantiene su postura sobre aquella famosa frase que trascendió, tras romper con Forlán: "menos mal que no me casé".

"Tenemos una sociedad muy machista que le encanta pensar que, porque yo me iba a casar con un futbolista de alta gama, era una chica pobre que buscaba un multimillonario para salvarse. Un gato, o como lo quieras llamar”, desarrolló Nara, al aire. Para luego, continuar con sus argumentos... "¿Por qué no se van a cag...? Que se vayan a la con... de su madre los que dicen ´de la que se salvó Forlán al no casarse conmigo´".

“Me considero una mujer exitosa. Todo me lo pago yo, me lo administro yo. Empecé de cero. La mayoría de mis relaciones las terminé yo, y fue por ser fiel a mí misma. Nunca quise seguir a ningún hombre, aunque hayan sido hombres que me podrían haber dejado en una posición salvada. Como seguro muchas mujeres eligen esa vida —y no lo critico—, pero yo nunca la elegí”, se sinceró, sin vueltas, Zaira.

ZAIRA Y EL FINAL CON FORLÁN

"Que se vayan a la concha de su madre los que dicen ´de la que se salvó Forlán al no casarse conmigo´. Con él no terminé mal. Lo que se generó por afuera fue mucho más grave de lo que pasó”, dijo Zaira, días atrás, también en otro programa de plataforma, Rumis. "A Diego es al único que no sigo (en redes sociales), y es una picardía”, confió la hermana de Wanda, en una etapa de sincericidio total.

“Lo que pasó fue ‘Che, no me quiero casar. Tomá’, tuki, listo", recordó Nara, sobre el momento en que le devolvió el añillo de compromisos al deportista. Recordemos la ruptura amorosa y de proyecto de familia se selló tan solo 40 días antes del evento que tendría repercusión en distintas partes del mundo, por la profesión de Forlán. La modelo, por entonces, tenía tan sólo 20 años. “No daba”, reconoció.