La reacción de Milei y su Gabinete a un video de egresados que cantaron consignas antisemitas

En las imágenes, se escucha claramente a los adolescentes de quinto año corear la frase: “Hoy quemamos judíos”.

Lo más alarmante del repudiable episodio, registrado por los propios estudiantes, es que un coordinador de la empresa de viajes se encontraba a bordo y, lejos de detener la situación, estaba arengando a los jóvenes a seguir con el cántico.

Tras la rápida viralización de las imágenes en redes sociales, la Escuela Humano emitió un comunicado oficial este domingo, repudiando el hecho y desvinculándose de las acciones de los alumnos.

La institución también informó que se puso en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para abordar la situación.

La reacción de Miley y parte de su Gabinete

"Repudiable. Fin", escribió el Presidente en su cuenta de X, en un escueto mensaje que minutos más tarde, fue reposteado por parte de su Gabinete.

El mandatario, luego, puso en copia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene a cargo a la cartera de Educación; y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, fueron los primeros en sumarse al repudio. También lo hizo el vocero Manuel Adorni.

La denuncia que presentó Cúneo Libarona

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó hoy una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro para que se investiguen los cantos antisemitas que llamaban a quemar judíos proferidos en un micro durante un viaje de egresados a Bariloche de alumnos de la escuela "Humanos" de la localidad bonaerense de Canning.

La denuncia quedó a cargo por sorteo del juez federal Sebastián Ramos, según informaron fuentes judiciales y la investigación es por supuesta "instigación a cometer delito" en base a la ley 23592, artículo 3.

Esta norma prevé que "serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

"En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas", agrega.