“Este es un pedido que los gremios reclaman desde que comenzamos a trabajar en las mesas de convenio marco de 2019. Este aumento es el resultado del diálogo y la búsqueda permanente de consenso entre las partes”, apuntó Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación.

De este modo, el salario mínimo inicial docente pasará de $13.585 a $15.000 desde marzo, luego del adelantamiento del aumento fijado el año pasado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, que se suma al adicional del 20% para el sector docente que establece el decreto 52/2018.

El aumento fue ratificado durante un encuentro entre autoridades del Ministerio con representantes de distintos sindicatos docentes nacionales en la sede del Palacio Sarmiento, informó la cartera nacional en un comunicado.

ADEMÁS:

Conflicto Docente: CTERA confirmó un paro nacional de 72 horas y se posterga el inicio de clases

“Cuando algunos decían que se rompía el sistema previsional de la educación, hoy podemos decir que trabajamos y se mantiene en pie”, apuntó Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

El decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri en enero de 2018, establece que el salario mínimo docente “no podrá ser inferior al viente por ciento del salario mínimo vital y móvil vigente”.

Buscan mejoras

Por otra parte, durante la reunión también se debatió sobre otras cuestiones referentes a la mejora del sistema educativo.

“En el ámbito de estas negociaciones logramos muchas cosas. El año pasado, algunas voces decían que desaparecía el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Estas organizaciones sindicales que están aquí, con el Ministerio de Educación, dimos continuidad al incentivo y aseguramos el beneficio para todo el 2019”, destacó Romero.

Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, Manuel Vidal, y el director de Asuntos Gremiales, Miguel Garófalo.

En tanto, en nombre de las organizaciones gremiales estuvieron Sergio Romero (UDA), Omar Aita (CEA), y Rubén Blanco (AMET).

En Córdoba dicen que garantizan el diálogo

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, dijo ayer que mantiene un “diálogo abierto” para tratar de encontrar un acuerdo salarial con los gremios docentes de la provincia, quienes ayer rechazaron la propuesta oficial y no iniciarán el ciclo lectivo el próximo 6 de marzo.

El funcionario, en diálogo con la emisora Cadena 3, resaltó que “se respeta la decisión de parar”, pero que “día que no se trabaja, no se paga. No podemos pagar un día que no se trabaja y es lo que vamos a aplicar”, remarcó.

Asimismo planteó la necesidad de “madurar más los mecanismos de cómo aceitar una negociación colectiva, donde están en pugna intereses del sector docente que hay que abordar con la mayor celeridad posible”, señaló Grahovac.

También justificó la propuesta salarial oficial al sostener que “cualquier cordobés, organización o persona puede seguir las finanzas del Estado, que muestran el nivel de recaudación de la provincia, producto de la recesión económica”. Añadió que los meses de enero y febrero fueron en donde más se reflejó la recesión.

La asamblea provincial de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) rechazó la oferta salarial del gobierno cordobés y convocó a un paro total de actividades de 48 horas para los días 6 y 7 de marzo, que se extenderá también al viernes 8 en adhesión al paro internacional de mujeres, el día 8 de marzo, Día de la Mujer.

La propuesta del gobierno provincial consistió en un incremento del 5 % para febrero y la aplicación de una cláusula gatillo mensual hasta junio, mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de una suma no remunerativas mensual de $ 1.000, entre febrero y enero de 2020, para los activos, más $ 50 por horas cátedras; para los jubilados, $ 820, y para los pensionados, $ 615.

Entre todos los ítems se garantizó un piso de aumento acumulado del 23% al mes de octubre de este año.

Para Costa, “pasó a ser una cuestión politizada”

El presidente de la bancada de Cambiemos en el Senado bonaerense, Roberto Costa, dijo ayer que “el reclamo de los docentes pasa ya a ser una cuestión netamente politizada que tiene como rehenes a los chicos”.

En diálogo con radio Cooperativa, el legislador analizó que la oferta de aumento salarial efectuada a los gremios docentes “es muy buena”, y aseguró que “la provincia no puede ofertar más de lo que puede pagar”.

“El año pasado fue muy difícil y todavía estamos pagando esa situación”, recordó, y agregó que “ningún gremio pudo tener un aumento salarial superior al de la inflación del año pasado, que todos sabemos que fue un accidente que hemos vivido y lo estamos pasando con mucho sacrificio”.

Los sindicatos de maestros de la provincia de Buenos Aires rechazaron una nueva oferta de aumento salarial que presentó el gobierno de María Eugenia Vidal.i

En Río Negro adhieren al paro de CTERA y marchan

Los docentes nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) resolvieron mediante plenario y por mayoría no iniciar las clases la próxima semana y adherir al paro los días 6 y 7 de marzo convocado por CTERA, informaron ayer fuentes gremiales.

También adelantaron que se convocó al Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo, así que el inicio del ciclo lectivo puede ponerse hasta el 11 de marzo.

Desde la UNTER detallaron que se realizará una marcha provincial en la localidad de Chichinales, el miércoles 6 y un homenaje al docente Pascual Mosca, a diez años de su muerte en un accidente sufrido en el 2009, cuando se trasladaba hacia el corte de ruta que se realizaba en esa ciudad.

Por otra parte desde la UNTER remarcaron la última reunión con representantes del Ministerio de Educación provincial y por la que se logró “el adelantamiento de los tramos del aumento del último aumento un 7% en marzo, un 5% en mayo”.

En Tucumán aceptaron aumento del 25 por ciento

El Frente Gremial Docente (FGD) de Tucumán firmó ayer un acuerdo salarial con el Gobierno de la provincia, por un aumento del 25 por ciento, que se pagará en dos partes, con cláusula gatillo incluida.

“Hoy estamos otorgando el 25 por ciento pero también accedimos a un pedido de los trabajadores y nuevamente Tucumán va a tener la cláusula gatillo, y la vamos a cumplir”, dijo el gobernador Juan Luis Manzur luego de firmar el acta. El gobernador aseguró que “si la inflación a nivel nacional se vuelve a descontrolar, los trabajadores de la educación no tienen la culpa; vamos a estar a la altura de la circunstancias, haciendo las previsiones presupuestarias y todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con lo que hoy estamos acordando”.

Luego de varias reuniones, se acordó que el aumento será abonado en dos partes: el 12,5 por ciento a pagar el 1º de marzo y la segunda mitad, el 1º de septiembre. El mandatario adelantó que el Gobierno de la provincia va a titularizar entre 8 mil y 10 mil docentes en los próximos 60 a 90 días.i

En Jujuy paran 48 horas y se movilizan por mejoras

La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) que agrupa a la mayoría de docentes jujeños del nivel inicial y primario informó ayer que adhiere al paro de 48 horas resuelto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), por lo que se dilata el inicio del ciclo lectivo programado para el próximo miércoles. La medida de fuerza prevista para el próximo 6 y 7 de marzo incluirá una movilización por las calles de la capital jujeña en reclamo de mejoras salariales para el sector educativo, luego de que el gobierno local ofrezca un 10% de aumentos al sueldo básico, más diversos adicionales,

Los maestros requieren una recomposición salarial de al menos el 20% y discutir los aumentos en porcentajes otorgados en el año 2018 para sustentar los pedidos al Ejecutivo en base a los índices de inflación, según indicaron. En tanto, el gobierno de Jujuy ofreció ayer aumentos en dos ítems adicionales para los docentes provinciales que se suman al 10% de incremento al salario básico planteado inicialmente, propuesta que fue rechazada por los trabajadores, al reanudar la discusión paritaria.i

CIPPEC detalló además que la inversión educativa provincial se redujo un 8% entre 2015 y 2016, y se mantuvo prácticamente constante entre 2016 y 2017, pero la baja en los salarios docentes “permite proyectar un descenso durante 2018”. Así, entre 2016 y 2017 (último dato oficial disponible) pasó de $590.000 millones a $589.000 millones.

En tanto, el poder adquisitivo del salario docente cayó 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales: tras alcanzar un máximo en 2015, comenzó a perder poder adquisitivo, regresando en 2018 al nivel de 2007.

Se verificaron caídas en cada una de las 24 jurisdicciones (con mayor fuerza en Tierra del Fuego y Santa Cruz, las que históricamente han pagado salarios más altos), con excepción de San Luis, provincia en que el salario creció 14% en términos reales.i