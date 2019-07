El historiador que documentó los orígenes de Perón y Evita

En su afán de intentar arrojar algo de luz sobre las raíces de Perón y Evita, el historiador e investigador Ignacio Martín Cloppet dedicó buena parte de sus últimos años a tratar de desentrañar tanto misterio en una compleja tarea de recopilación de datos a través de muy distintas fuentes, y el resultado de este trabajo se puede ver en tres libros editados a partir de 2010, más la inminente presentación de un cuarto volumen que se podrá conocer en breve.

Abogado y especialista en derecho penal, egresado de la UBA, Ignacio Cloppet (57) tiene seis hijos, cuatro de ellos de un anterior matrimonio y los más chicos de su actual relación con Valeria, colega de profesión. Simpatizante de River, pero amante del rugby, jugó en CUBA, al igual que varios de sus seis hermanos, y siempre se sintió atraído por la literatura y la investigación.

Autor de tres libros, "Dónde nació Perón", "Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte"- del cual hace poco se publicó una nueva edición ampliada, con datos y fotos inéditos, y hasta una versión en francés, y "Eva Duarte y Juan Perón: la cuna materna", Cloppet suele colaborar en medios gráficos y audiovisuales con columnas o participaciones sobre temas políticos o históricos, e incluso en referencia al papa Francisco, a quien lo une una larga relación surgida en la Universidad del Salvador, donde Ignacio es profesor y miembro del claustro hace casi 30 años. Pero la relación de Cloppet con el peronismo no es antojadiza. Su abuelo, también abogado y profesor universitario, fue desde chico amigo de Perón, y solían intercambiar prácticas de esgrima. Pero no solo eso: su padre fue peronista, y según Ignacio "no pudo recibirse porque al llegar el golpe militar lo bochaban por esa simpatía política, como pasó con mucha otra gente".

Como una singular coincidencia, Ignacio Cloppet también cuenta entre sus ancestros a familiares de Perón y también de Eva Duarte. Explica que "un tío abuelo de mi abuelo se casó con una tía abuela de Perón, y se radicaron en Chivilcoy en 1869" y remarca que "el apellido tiene su origen en Saboya, en la zona de los Alpes que fue italiana y luego francesa". Pero además, amplía que "mi abuela Celia Elghoyen de Duarte, que se casó con Alejandro Cloppet, era prima hermana de Evita, ya que su madre era María Duarte, también hermana de Juan Duarte, el padre de Eva" y destaca que "el apellido Duarte es una deformación del original, que era Uhart, de origen vasco, y de pueblos de la zona sur de Francia, cerca de Bayona, en Argentina derivó a Duhart y luego a Duarte, aunque el apellido Uhart sigue existiendo aquí".

En su segundo libro, Cloppet analiza en detalle los orígenes humildes de Evita, que nació en Los Toldos, y cuyo padre, Juan Duarte, ya estaba casado con otra mujer, una prima hermana de apellido Uhart, y también describe el accidente de auto en el que muere su padre, y cómo un familiar intercede para que Evita, su madre Juana Ibarguren y sus hermanos pudieran asistir al velorio.

Ignacio, quien es miembro de la Academia Argentina de la Historia, remarca que "en mis orígenes coexistieron tendencias opuestas, más peronistas del lado de mi padre y abuelo, y más conservadoras del sector de mi mamá, de apellido Villars" pero destaca que "desde joven me sentí muy atraído hacia las corrientes populares, y por eso me resultó casi una necesidad indagar con profundidad en los orígenes tanto de Perón como de Eva".

“Desde chico odiaba la discriminación social"

Es conocido que Perón nació en la ciudad de Lobos, pero no hay tantos detalles sobre cómo creció el que sería fundador del Justicialismo. Cloppet señala que “al tiempo de nacer, sus padres se mudan a Buenos Aires, el padre Tomás era juez de paz, y luego parten por razones de trabajo a Río Gallegos, con su mujer Juana Sosa.

Entonces, el pequeño Juan queda a cargo de su abuela y sus tías, de origen vasco, que le dan una formación matriarcal, y ahí surge su sensibilidad social, su familia era de clase media, pero él se llevaba muy bien con los peones y los trabajadores, odiaba la discriminación social”.

Por contagio familiar, ya que un tío suyo y un primo de su padre eran militares, Juan Perón ingresa a los 16 años al colegio militar, “pero reniega de la visión elitista de algunos sectores de la fuerza, y va incubando esa idea de lo social, que de ninguna manera la importa de Europa, donde estuvo dos años, sino que ya la tenía incorporada, así como una visión integradora, lejos de los extremos”.

Relata que “cuando vivía en Flores, antes de casarse con Aurelia Tizón, su primera mujer, fundó un club de fútbol de barrio, y él compraba los botines y las medias, y al radicarse luego en Paraná como subteniente fundó un club de box, porque tenía un criterio del deporte como integrador”.

Un mito que Cloppet derriba es que Perón tenía ancestros de pueblos originarios. Al respecto, comenta que “en mi tercer libro, destaco que él desciende del conquistador Juan de Sanabria, y según algunos su bisabuela, María Victoria Gaona era de una tribu tehuelche radicada en Azul, pero demostré que no era así, sino que era hija de padres españoles, aunque no descarto que en 16 generaciones haya habido algún gen indio”.

Una lejana relacion familiar con borges

Otro misterio apasionante es el que relaciona familiarmente a Perón con Jorge Luis Borges, cuando es conocida la inquina que el escritor tenía para con el militar. Según Cloppet, “la abuela de Perón, Mercedes Toledo, descendía de Pedro Pascual de Acevedo, un fundador de familias en Rosario”.

Agrega que “Borges tiene como apellido materno Acevedo, y descendía del mismo personaje, pero ocurre que Acevedo tuvo dos matrimonios, y al parecer de uno de ellos desciende Perón y del otro Borges, y aunque ninguno de ellos se refirió en vida a esto, yo presumo que, por lo menos en el caso del escritor, algo intuía”.

Destaca que “Perón no conocía ni le interesaba indagar sobre sus ancestros, pero sin embargo a Borges sí. Es muy posible que al indagar haya sospechado de un parentesco, y quizás ahí se originara el rechazo que sentía por el lider político, más allá de las ideas diferentes que tenían”.

Cloppet tiene mucha expectativa en su próximo libro, “Perón íntimo, historias desconocidas”, que se presentará el jueves 11 de julio a las 19 en el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires -Av. Corrientes 1441-, y señala que allí se incluyen cartas desde Europa, romances que tuvo, su casamiento con Evita y su relación con el fraile Errecart, que fue un gran confidente suyo”.

