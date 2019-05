Plomera y gasista: Norma abrió su propio camino en un mundo de hombres

En todo esto seguramente pensó hace más de diez años Norma Ferluga cuando en una ocasión, comenzó a investigar sobre las causas de la rotura de un calefón en el edificio donde vive junto a su marido Osvaldo, y como no encontró satisfacción al diagnóstico del gasista, se planteó la posibilidad de capacitarse y encontrar un rumbo laboral diferente al de la mayoría de sus colegas de género.

Madre de tres hijos, Ariel (croupier que vivió en Bogotá varios años), Cecilia (reciente recibida en Marketing) y Tomás, el más chico, estudiante, Norma vive hace más de 20 años en un departamento de Villa Luro, junto a su esposo, retirado de Prefectura, y cuenta su singular historia, que la llevó a ser hoy una experimentada plomera y gasista que presta servicios a sus clientes con la misma dedicación como si fuera en su propia casa.

Cuenta que “yo nací y me crié en Morón, pero cuando me casé nos mudamos a Belgrano. De joven, ambicionaba ser cardióloga, pero finalmente el destino me llevó por otros caminos: trabajé como programadora y analista de sistemas en una empresa química, y luego en la firma Zanella, en el área de grupos cerrados, pero cuando nacieron nuestros hijos debí abandonar el trabajo y dedicarme a ellos”.

Según Norma, hace alrededor de diez años, un día vino al edificio un técnico gasista para hacer un arreglo en el calefón, que se había roto. La reparación que hizo me pareció extraña, porque hubo una explosión, y traté de investigar la causa del problema. Finalmente, vinieron técnicos de la firma a repararlo, pero me quedó picando el bichito de por qué no intentarlo yo misma”.

Un conocido le comentó que en UOCRA daban cursos para ser gasista y plomero, y le dijo que ella tenía pasta para esa actividad. “Una vez vencido el prejuicio de que esa era una actividad masculina, inicié dos cursos, uno en Morón y otro en San Nicolás, y finalmente recalé en la sede de Rawson en Almagro”.

“Pude superar - asegura- la sorpresa de profesores y alumnos, en ese momento era la única mujer en animarme a esta tarea, y me recibí y matriculé en los cursos correspondientes, que me habilitaban no solo para realizar arreglos de cañerías en casas bajas sino también me matriculé para servicios en edificios y comercios, que requieren una mayor preparación”.

Así, Norma ya estaba capacitada para la reparación de artefactos de gas de todo tipo, desde estufas hasta termotanques y cocinas, y también se especializó en plomería para arreglos de cañerias de agua. Pero agrega que “como una cosa lleva a la otra, comencé a estudiar para interpretar un plano y estudié dibujo técnico, temas esenciales en el arreglo de caños”.

Destaca que “el primer sorprendido era mi marido, pero enseguida me apoyó, y de hecho, los arreglos caseros siempre los hago yo” y remarca que “al principio me costó un poco insertarme en el ambiente, pero como estaba matriculada, me llamaban clientes al encontrar mi número, porque figuro en el listado de Metrogas, y luego me fueron conociendo por la difusión boca a boca”.

En general, Norma se dedica a arreglos particulares, desde grifería hasta calefones y artefactos de todo tipo, y asegura que “no solo eso, también restauro lo que sea necesario, en cuanto a la fachada de un artefacto, lo limpio y pulo, lo pinto si es necesario y lo dejo a nuevo, porque el arreglo debe ser integral y de esa forma hay mayor garantía de que el aparato funcione mejor”