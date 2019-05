Orbiting, o cómo seguir de cerca a una ex pareja

Andrea Pereyra, psicóloga especializada en terapia de parejas, comenta que “esta es una nueva forma de relacionarse, muy típica de los tiempos modernos. Estos comportamientos se relacionan con personas que tuvieron algún tipo de relación amorosa y que luego de terminado el vínculo, deciden mantenerlo a través de las redes sociales pero sin ningún contacto real”. Luego, agrega: “El Instagram es una fuente amplia de Orbiting, ya que los usuarios pueden subir historias que duran alrededor de 24 horas y luego chequear quiénes fueron las personas que revisaron el contenido subido. Es por esto que los ex que aún se mantienen como contactos en las redes como Instagram o Facebook pueden seguir el día a día de la vida del otro pero que eso no implique una forma de cotidianeidad”.

Para la psicóloga, el Orbiting tiene un costado vouyerista: “Hoy en día, las redes ayudan a desdibujar un poco la frontera entre lo público y lo privado ya que muchas personas deciden volcar casi la totalidad de su vida personal para que el resto de sus seguidores la vean. Incluso, muchas personas que pueden ser seguidoras en realidad no son conocidas, no son más que simples amigos virtuales, por lo que muchos encuentran satisfacción en mostrar parte de su vida a completos desconocidos”. Luego, agrega: “Pareciera que existe una necesidad de tener mayor cantidad de seguidores y de me gusta en las publicaciones porque eso garantiza un cierto nivel de falsa popularidad”.

Otro fenómeno que nace es el de la desaparición repentina: “Existe otro fenómeno que es conocido como “Ghosting” (fantasmeo en inglés), el cual significa que de un día para el otro uno de los dos en la pareja desaparece por completo, sin dejar ningún tipo de rastro digital. A diferencia del Orbiting, esta tendencia tiene un componente emocional de desarraigo ya que la persona desaparece por completo sin motivo alguno aparente”.

El amor y las redes sociales en tiempos modernos tienen nuevas aristas que van surgiendo con el paso del tiempo y la evolución de la tecnología.