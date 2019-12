Un equipo que trabaja para que la Nochebuena sea de Todos

Bajo ese nombre, una veintena de voluntarios, la mayoría de ellas mujeres, conforman desde entonces un equipo que arma cajas de Navidad con alimentos y regalos y de esa forma llegar a familias de distintos puntos del país para que puedan tener una Navidad más esperanzada.

Aclaran que "no somos ONG y no tenemos personería, somos voluntarios y no manejamos dinero, tampoco recibimos ayuda de ningún gobierno y siempre hay gente que se integra, muchos están desde el comienzo y otros se incorporaron luego, y en general nos juntamos en distintos lugares una vez por mes para organizar la campaña de cada año".

Una de sus integrantes, Loli Gestoso (54), es de San Fernando, donde vive hace muchos años. Casada con Gustavo, tiene tres hijas, y durante una época fue diseñadora de interiores, actividad en la que trabajó poco tiempo, porque junto a su familia se fue a vivir a la ciudad de Boston, en Estados Unidos por las actividades de su esposo.

Cuenta que realizó servicios voluntarios unos años en la Fundación Espartanos, que realiza trabajos con personas privadas de la libertad, "para que puedan ser tratadas con la misma dignidad que los que están libres, y que al salir en libertad tengan una nueva oportunidad".

"A mediados de los 90 comencé a interesarme en el voluntariado, y me vinculé a organizaciones sociales, durante un tiempo trabajé en una parroquia de Virreyes, ayudando en un jardín maternal, y fue el germen de mi vinculación a Nochebuena para Todos".

A partir de 2002 Loli se incorporó a las tareas que realizaban en la parroquia Purísima de General Pacheco varias madres, que en charla con el padre Ignacio Alvarado generaron un proyecto para que las familias que eran muy humildes pudieran acceder a una cena digna en su Nochebuena.

Señala que "eran unas diez mujeres que cocinaban para varias familias, y yo me incorporé armando cajas, y enseguida me invitaron a formar parte del equipo" y remarca que "la idea era intentar que algunas familias tengan una Navidad más alegre" y comenta que durante el primer año se preparaban las comidas para unas 13 familias.

Al ampliarse la cantidad de demandas, ya que la iniciativa, que nació en la zona Norte, se fue difundiendo y creciendo, decidieron armar una caja, que es la que sigue haciéndose hoy, y que consta de varios alimentos no perecederos, que equivalen a una entrada, un plato principal, postre, bebidas y jugos, aparte de incluir un mantel, frutos navideños y algún regalo.

Con el tiempo, y las crecientes necesidades, las familias fueron ampliándose, y llegaron a 80, pero actualmente hay alrededor de 3600. En aquel momento, Caritas prestaba una ayuda permanente, sobre todo en contactos con el interior del país, aunque luego se sumaron otras organizaciones, escuelas, centros comunitarios y entidades para colaborar.

Loli, quien enfatiza que "yo soy una integrante más de un equipo maravilloso, no estuve entre las impulsoras, pero me siento parte de esta iniciativa solidaria", y remarca que "todos los que integramos esta iniciativa estamos muy agradecidos de hacerlo, ya que hoy hay muchas familias que pasan necesidades y esto aunque no les arregla la vida les da un rato de felicidad".

Más de 400 voluntarios en el reparto

El pasado domingo 15, en Costa Salguero, que les reserva un pabellón desde hace 15 años, se dieron cita los integrantes del equipo y allí acudieron varios camiones a recoger las cajas, para a su vez distribuirlas en los centros de reparto, además de 400 voluntarios que ayudaron en las tareas de empaque y distribución. Las cajas en general se entregan entre el 20 y el 24 de diciembre, aunque esta vez se adelantaron por cuestiones de calendario.

Tal como señalan todos los integrantes del equipo, "sabemos que no le solucionamos la vida a nadie, pero ayudamos a que tengan un momento feliz en la cena navideña, a través de la comida, algunos frutos de época, y hasta algún regalo aunque sea sencillo".

El aporte también llega a muchos comedores escolares, y hay casos como el de Puerto Iguazú, Misiones, donde se llegó a 500 familias muy humildes, a través del aporte de una empresa papelera. Loli explica que "en general se hacen relevamientos de quienes pueden necesitar esta ayuda, y nos mandan la composición de la familia y así nos conectamos con ellos".

Nochebuena para Todos es una iniciativa que se puede descubrir a través de redes sociales, como el caso de FB, y a través de una página web, y sus tareas se extienden durante buena parte del año".

Señala que "este año llegamos a 3623 familias, que representan otras 3623 familias que preparan una caja" e indica que "como participantes hay muchos centros y colegios que suman su voluntad de ayudar, y particulares que donan alimentos y bebidas".

