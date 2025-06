Consulta el horóscopo chino del domingo 8 de junio

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Los objetivos espirituales pueden estar en la parte superior de tu lista de prioridades ahora. Puede estar buscando seminarios metafísicos o talleres de meditación.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Día positivo en varios ámbitos. Mucha felicidad por la tardecita con la persona amada. El momento es propicio para preparar grandes tareas.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Hoy más que de costumbre te va a preocupar tu futuro profesional; vas a escuchar rumores fatalistas de reducción de personal que podría afectarte.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Una noticia que vas a recibir por la tarde te forzará a cambiar tus planes y cancelar una cita amorosa. De una conversación interesante resultará una nueva posibilidad de trabajo próximamente.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 Tu signo es favorecido hoy por los planetas que manejan el dinero, el día es propicio para hacer buenas compras.y conseguir precios interesantes

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 Tu vida espiritual y tu fe constituyen un gran apoyo para superar las dificultades cotidianas. Sin embargo, no te olvides que sin dinero es difícil de sobrevivir.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 Una oportunidad de buen negocio con una persona conocida se presentará por la tarde; tenés que satisfacerte de una ganancia mediana sino fracasará el asunto

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Una persona de tu familia que no está bien de salud espera tu visita desde mucho tiempo, apúrate si no vas a llegar demasiado tarde. Cuida tus dientes

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 Tenés muchos planes de trabajo, unos utópicos, otros realistas. Vas a conocer una persona que podría ayudarte con un aporte financiero importante,

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 Estás trabajando demasiado, no debes seguir así. Se acerca el fin de semana, olvida todo hasta el próximo lunes y vete de viaje..

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 Si no hay nadie en tu vida, al salir por la noche encontrarás una persona muy provocativa y no podrás resistir. Tu estómago no soporta bien la rica comida, cuídalo.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/14 Se presenta bajo buenos auspicios el fin de semana. Hoy el ambiente familiar será mucho mejor, los conflictos que no parecían tener solución van a arreglarse.