Murió Thiago, el niño de 7 años baleado por un policía en La Matanza

Thiago Correa, el niño de 7 años que quedó en medio de un tiroteo entre un policía y delincuentes en el partido bonaerense de La Matanza, falleció en el hospital horas después de que le hayan declarado la muerte cerebral.

La confirmación fue hecha por su padre, Fabián Correa, a través de un mensaje público en el que pidió justicia.

El hecho ocurrió cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina -que se encontraba de civil- intentó intervenir en un presunto intento de robo. Según los primeros informes, el agente disparó su arma de fuego y una de las balas impactó en la cabeza del niño,.

Un video tomado por una cámara de seguridad de la zona grabó la secuancia del tiroteo entre cuatro delincuentes y el agente de la Policía Federal que intentó defenderse de un intento de robo, en Ciudad Evita, partido de La Matanza y terminó baleando al niño.

Las imágenes de filmación dura poco más de un minuto y muestra el momento exacto en el que el grupo de delincuentes aborda al agente que se encontraba junto a su madre en una parada de colectivo ubicada en la intersección de avenida Crovara y Madrid.

El video comienza cuando los sospechosos todavía se encuentran a mitad de cuadra. Al llegar a la esquina, los cuatro corren hacia el efectivo de 21 años. Inmediatamente después se escuchan varios disparos y se ve cómo los ladrones escapan del lugar.

POLICÍA SE DEFENDIÓ DE UN ROBO, MATÓ A UN LADRÓN E HIRIÓ A OTROS DOS: NUEVO VIDEO CON AUDIO

- Este documento permite establecer que hubo 11 disparos

- Para la justicia, el policía cometió exceso en la legítima defensa.

- Investigan si todos los tiros son suyos.

En un emotivo mensaje a la prensa, Fabián Correa, padre del niño, expresó: "Pedimos justicia por Thiago, por favor. Esto se tiene que pagar como tiene que ser". A su lado, la madre del menor también pidió que el hecho no quede impune.

"Pedimos justicia por Thiago. No puede ser que le disparen así a un nene que estaba esperando el colectivo conmigo. No estábamos robando, no estábamos haciendo nada”, declaró el hombre entre lágrimas.

Distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y vecinos de la zona convocaron a movilizaciones para exigir justicia y reclamar que se revisen los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en situaciones de riesgo.

El hecho

Según informaron fuentes oficiales, el agente disparó su arma de fuego para repeler un intento de robo. Sin embargo, el proyectil impactó en la cabeza del niño, causándole heridas de gravedad. Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital del Niño de San Justo, donde permaneció en coma hasta su fallecimiento.

Por el hecho el efectivo quedo aprehendido por exceso de legítima defensa. Fuentes policiales confirmaron que el oficial Facundo Daniel Aguilar fue sorprendido en el cruce de la avenida Crovara y Madrid, La Matanza, por tres delincuentes que quisieron robarle.

Es allí cuando el efectivo, que estaba de civil y franco de servicio, sacó su arma reglamentaria y mantuvo un enfrentamiento armado.

Se escucharon alrededor de 10 tiros. Producto de la balacera, el ladrón Uriel Montenovo, de 21 años, resultó herido en la pierna derecha, mientras que su compañero, Uriel Leiva, recibió un disparo en el abdomen y se encuentra internado en grave estado.

Aun así, las autoridades confirmaron que en el lugar se encontró muerto a Brandon Corpus, de 18 años, quien recibió seis tiros.

Por el tiroteo, también resultó gravemente herido Thiago, un niño de 7 años, que estaba con su papá esperando el colectivo y, pese a que se tiraron cuerpo a tierra, una bala del arma del oficial rebotó en el piso y le dio en la cabeza al pequeño.

Muerte cerebral

Thiago fue diagnosticado con muerte cerebral luego de ser internado en grave estado en el Hospital Ballestrini, donde fue operado de urgencia.

El niño fue derivado al Hospital de Niños de San Justo, donde permaneció conectado a un respirador hasta su fallecimiento.

El agente Aguilar Fajardo fue detenido por orden del fiscal Diego Rulli, acusado de exceso en la legítima defensa. En el tiroteo, uno de los presuntos delincuentes murió tras recibir varios disparos, mientras que otros dos resultaron heridos y el cuarto logró escapar.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó al policía involucrado, afirmando que "la acción del policía fue de legítima defensa" y que "los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo" .

La familia de Thiago exige justicia y una mejora urgente en la seguridad. "Lo que le pasó a mi hijo le puede pasar a cualquiera", expresó su padre, quien permanece en la puerta de la habitación de su hijo desde que ocurrió el dramático episodio .

La Policía Científica secuestró un arma de fuego revolver cal 38 sin numeración ni municiones, perteneciente a los delincuentes, sumado a un proyectil deformado y una vaina servida. También se realizaron pericias en los rastros hemáticos del menor, los que se hallaban a casi 200 metros de la balacera.

La causa quedó en manos de la UFI Temática Homicidio Departamental y el fiscal dispuso la aprehensión del efectivo Aguilar por el delito de exceso de legítima defensa.