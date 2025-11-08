Consultá el horóscopo chino del domingo 9 de noviembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición y el análisis profundo te darán una ventaja en cualquier situación. Confía en tu sexto sentido. Números de la Suerte: 2, 20, 32
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La libertad y la acción espontánea te traerán nuevas oportunidades. No te limites y explora tus deseos. Números de la Suerte: 3, 21, 33
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La compasión y el cuidado de tus emociones te traerán bienestar y equilibrio. Escúchate a ti mismo. Números de la Suerte: 4, 22, 34
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Hoy es un día para la adaptabilidad y la creatividad. Resuelve los problemas con ingenio y un toque de humor. Números de la Suerte: 5, 23, 35
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización y la atención a los detalles te asegurarán el éxito en tus tareas. Presta atención a las pequeñas cosas. Números de la Suerte: 6, 24, 36
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y el apoyo a tus seres queridos serán tu fortaleza. Sé un buen amigo y compañero. Números de la Suerte: 7, 10, 25
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el disfrute de la vida te llenarán de energía positiva. Comparte tu alegría con quienes te rodean. Números de la Suerte: 8, 11, 26
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para la innovación y el ingenio. Piensa de forma diferente y busca soluciones originales. Números de la Suerte: 9, 12, 27
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La paciencia y el trabajo constante te llevarán al éxito en tus proyectos. No te apresures y confía en tu ritmo. Números de la Suerte: 10, 13, 28
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La confianza en ti mismo y la determinación te abrirán puertas en el ámbito profesional. Atrévete a perseguir tus sueños. Números de la Suerte: 11, 14, 29
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía y la diplomacia te ayudarán a evitar conflictos y a mantener la paz en tu entorno. Números de la Suerte: 12, 15, 30
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Hoy es un día para asumir el liderazgo y motivar a otros. Tu energía es inspiradora y contagiosa. Números de la Suerte: 1, 19, 31