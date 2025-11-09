Superclásico: Boca y River se juegan la clasificación a la Copa Libertadores 2026

El partido se disputará este domingo desde las 16.00 en La Bombonera, con televisación de TNT Sports Premium y ESPN Premium, y con Nicolás Ramírez como árbitro principal, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

Boca se encuentra en una mejor posición, ya que ganó tres de sus últimos cuatro encuentros y lidera la Zona A con 23 puntos, compartiendo la cima con Unión. Si el equipo de Claudio Úbeda gana el Superclásico, asegurará automáticamente su boleto a la fase de grupos de la Libertadores, un torneo al que no accede desde 2023. Sin embargo, una derrota podría complicar mucho su clasificación debido a lo ajustada que está la tabla, en la que apenas le lleva cinco puntos al 12°.

Por el contrario, River no está en su mejor momento: perdió siete de sus últimos diez partidos y apenas suma 21 puntos en la Zona B, ubicándose sexto. En la tabla anual está tercero -zona de repechaje para Libertadores-, pero una derrota lo dejaría expuesto a ser superado por Argentinos Juniors o Deportivo Riestra. Pese a ello,el flamante presidente del club, Stefano Di Carlos, respaldó a Marcelo Gallardo y extendió su contrato hasta 2026 en plena crisis deportiva.

image Úbeda y Gallardo se enfrentarán por primera vez en un Superclásico.

Los equipos

Claudio Úbeda habría definido el 11 del Xeneize y Marcelo Gallardo tendría confirmado una parte del equipo.

Equipo que gana, no se toca, a menos que tengas el regreso de un campeón del mundo. El Sifón pondrá el mismo equipo que viene de vencer por 2 a 1 a Estudiantes en La Plata salvo por el ingreso de Leandro Paredes por Tomás Belmonte. El volante de la Selección Argentina cumplió contra el Pincha su suspensión por haber llegado al límite de amarillas.

Por otro lado, el DT exigió a Edinson Cavani, respondió bien y estará convocado para el derby en La Bombonera. Si bien no superó su distensión en el psoas derecho, el Matador significa mucho para el cuerpo técnico y también es otra variante para tener en cuenta para al menos unos minutos.

De esta manera, Úbeda pararía un 11 con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. Con este equipo, el club azul y oro buscará quedarse con el Superclásico y sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, Gallardo tiene definido al ídolo Franco Armani en el arco y una defensa de cinco hombres con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. Después, para adelante solo están confirmados Enzo Pérez (hombre de mucha experiencia de duelos de este estilo), Juan Fernando Quintero y Maxi Salas.

El Muñeco mantiene tres dudas en el mediocampo-ataque: Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Maximiliano Meza o Nacho Fernández y Santiago Lencina o Sebastián Driussi. Sí, con altas y bajas de todos estos nombres, el DT no sabe por quién jugársela para este duelo siempre muy importante para todos.

De esta manera, éste sería el 11 de Gallardo para ir a La Bombonera: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Galoppo o Castaño o Meza o Fernández; Santiago Lencina o Sebastián Driussi, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

El partido

Torneo Clausura 2025 - Fecha 15

Boca Juniors vs.River Plate

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora y televisación: 16. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium