Consultá el horóscopo chino del jueves 2 de octubre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Tu intuición estará muy desarrollada. Presta atención a tus presentimientos, te darán valiosas pistas. Números de la Suerte: 7, 10, 25
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La libertad y la espontaneidad te traen alegría. Disfruta de actividades al aire libre o improvisa un plan. Números de la Suerte: 8, 11, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La compasión y el cuidado personal son importantes. Dedica tiempo a tu bienestar emocional y físico. Números de la Suerte: 9, 12, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio te ayudará a superar cualquier obstáculo. Busca soluciones creativas y poco convencionales. Números de la Suerte: 10, 13, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización en tus tareas diarias te permitirá ser más productivo y eficiente. Números de la Suerte: 11, 14, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y el apoyo a tus amigos serán tu fortaleza. Sé un pilar para quienes te rodean. Números de la Suerte: 12, 15, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el buen humor te harán brillar. Comparte tu alegría y tu energía positiva con los demás. Números de la Suerte: 1, 19, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La comunicación fluye con facilidad hoy. Es un buen momento para expresar tus ideas y resolver malentendidos. Números de la Suerte: 2, 20, 32
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Concéntrate en la seguridad y la estabilidad financiera. Revisa tus presupuestos y busca maneras de consolidar tus recursos. Números de la Suerte: 3, 21, 33
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La acción rápida y la confianza te llevarán lejos. No dudes en perseguir tus objetivos con determinación. Números de la Suerte: 4, 22, 34
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Hoy la armonía en el hogar es primordial. Dedica tiempo a tu familia y a crear un ambiente de paz. Números de la Suerte: 5, 23, 35
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Es un día para asumir riesgos calculados y confiar en tu instinto. Tu audacia te abrirá puertas. Números de la Suerte: 6, 24, 36
