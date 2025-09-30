Javier Milei será recibido por Donald Trump el 14 de octubre

Cancillería informó que el Presidente realizará una visita oficial a Washington y será alojado en Blair House, la residencia para jefes de Estado.
El presidente Javier Milei confirmó que será recibido por su par de los Estados Unidos, Donald J. Trump en Washington. Lo hizo con un posteo en su cuenta en X que señala: "REUNIÓN EN CASA BLANCA. Fin" e inmediatamente el anuncio fue confirmado por la Cancillería argentina.
La visita se concretará el próximo 14 de octubre en Washington D.C., en un gesto que busca sellar la "excelente relación bilateral" y la sintonía política entre ambos líderes.
"Fortalecer la asociación estratégica"
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que Milei "tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump".
"Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos", destacó la Cancillería.
Hospedaje en Blair House
El comunicado oficial también reveló un detalle que revela el trato especial que la administración estadounidense le otorga a la visita: "El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C.".
Este gesto diplomático, reservado para los aliados más cercanos, refuerza la sintonía entre ambos gobiernos y anticipa una agenda de trabajo enfocada en consolidar los lazos políticos y económicos entre Argentina y Estados Unidos.
