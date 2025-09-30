Policiales |

Detuvieron a "Pequeño J" en Perú por el triple crimen de Florencio Varela

Victoriano Tony Janzen Valverde, alías "Pequeño J", presunto ideólogo del brutal homicidio de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) era buscado desde el 24 de septiembre.

Victoriano Tony Janzen Valverde, alías "Pequeño J", presunto ideólogo del brutal homicidio de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, fue detenido este martes en Perú.

La captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Valverde Victoriano estaba oculto en un camión a la altura del kilómetro 70 en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima.

ADEMÁS: Detuvieron en Perú a Matías Ozorio, la mano derecha de "Pequeño J"

La Policía antinarcóticos lo venía siguiendo por antenas y desplegaron un operativo en la ruta, donde frenaron el vehículo y descubrieron que iba escondido.

"Pequeño J" es el noveno detenido en la causa originada por el triple crimen de Florencio Varela perpetrado la semana pasada. En la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, fueron encontrados los cuerpos mutilados y en terrados de las tres jóvenes.

Noticia en desarrollo

