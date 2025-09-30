Detuvieron a "Pequeño J" en Perú por el triple crimen de Florencio Varela

La captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Valverde Victoriano estaba oculto en un camión a la altura del kilómetro 70 en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima.

La Policía antinarcóticos lo venía siguiendo por antenas y desplegaron un operativo en la ruta, donde frenaron el vehículo y descubrieron que iba escondido.

"Pequeño J" es el noveno detenido en la causa originada por el triple crimen de Florencio Varela perpetrado la semana pasada. En la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, fueron encontrados los cuerpos mutilados y en terrados de las tres jóvenes.

Noticia en desarrollo