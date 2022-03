Consultá el horóscopo chino del lunes 07 de marzo

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 En el amor con tu pareja te sentirás muy a gusto después de unos días muy complicados para los dos. Con la familia te llevarás un toque de atención por estar algo ausente estos días.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 En la economía estarás muy pendiente de tu cuenta ya que habrá un gasto inesperado que deberás afrontar, será algo relacionado en el tema del hogar familiar.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 En el terreno laboral será una jornada muy tranquila y sin cambios, te encontrarás muy a gusto y confiad@.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 En el amor si no tienes pareja se pondrá en contacto contigo por redes sociales alguien que te gusta desde hace tiempo, intentaran verse muy pronto.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/14 Con la familia estarás en contacto permanente e intentarás ayudar en lo que puedas a alguien al que quieres mucho.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/15 En el terreno económico no habrá grandes movimiento que puedan preocuparte, las cosas te van muy bien económicamente.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/16 En el amor si no tienes pareja nuevos contactos por redes sociales con esa persona que te gusta desde hace un tiempo intentareis veros muy pronto.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/17 Con la familia momento para dejar las cosas claras para que tu vida privada tenga algo de sentido, y alejarte un poco del estrés de la vida familiar.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/18 En la economía estarás muy pendiente de un ingreso que de momento no llegará hoy, deberás tener algo más de paciencia.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 En el terreno laboral si no tienes trabajo hay movimientos importantes, contactará alguien contigo para darte la oportunidad que buscabas.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 En el amor si no tienes pareja hay te llevarás una grata sorpresa con alguien del pasado que contactará contigo.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 Con la familia no habrá mucho contacto con los tuyos, eso no quiere decir que las cosas no vayan bien todo lo contrario, si habrá contacto telefónico con los más cercanos.