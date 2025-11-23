Fútbol |

Con el triunfo de Boca, así está el cuadro de los playoffs del Torneo Clausura

El Xeneize superó por 2 a 0 a Talleres en La Bombonera y ya están definidos dos cruces de cuartos de final del campeonato.

En la jornada de este domingo, Estudiantes venció por 1 a 0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y Boca le ganó 2 a 0 a Talleres en La Bombonera. Con estos triunfos, se actualizó el cuadro de los playoffs del Torneo Clausura con dos cruces de cuartos de final del campeonato definidos.

Central Córdoba-Estudiantes y Boca-Argentinos Juniors son los cruces de cuartos de final. Más allá de los pases mencionados de Estudiantes y Boca, el Ferroviario clasificó después de vencer por 2 a 1 a San Lorenzo de manera agónica en Santiago del Estero y el Bicho luego de superar por 2 a 0 a Vélez en La Paternal.

¿Y cómo sigue la programación de los octavos de final? Este lunes se llevarán a cabo los siguientes tres duelos: Riestra-Barracas Central (17hs), Racing-River (19.15hs) y Unión-Gimnasia (22hs). Y, este miércoles, el flamante reciente campeón de la Copa Sudamericana Lanús se medirá con Tigre desde las 21.30 en La Fortaleza.

image

Foto: TyC Sports

