El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se firmará el 20/12, anticipó Lula da Silva

El jefe de Estado brasileño hizo declaraciones en Johannesburgo, Sudáfrica, al término de la reunión de líderes del G20 en la que Argentina estuvo representada por el canciller Pablo Quirno, debido a que el presidente Javier Milei decidió no asistir por su alineamiento con Estados Unidos (Donald Trump faltó a la reunión).

“Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para el Mercosur y para la Unión Europea. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, dijo Lula.

La firma, según Lula, se concretaría a pesar de la firme oposición de Francia. El gobierno de Emmanuel Macron no logró reunir a una minoría de bloqueo compuesto por cuatro países que representen el 35% de la población total de la UE.

En el marco del G20, el canciller francés, Jean-Noël Barrot, le pidió a su par argentino, Pablo Quirno, consensuar una cláusula de salvaguarda “robusta” para que París dé la luz verde al pacto de libre comercio.

El acuerdo fue alcanzado en diciembre de 2024, después de 25 años de negociaciones, pero necesita ser refrendado por los Estados miembros de la UE. De concretarse, se formaría uno de los principales mercados del mundo, con una población combinada de 780 millones de personas.

La reunión estaba prevista para el 20 de diciembre, pero podría posponerse hasta el 20 de enero debido a problemas de agenda de algunos presidentes. De hecho, la Cancillería argentina había anunciado que Javier Milei no asistiría. Su par paraguayo, Santiago Peña, tampoco sería de la partida.