Consulta el horóscopo chino del lunes 19 de junio

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/ Tienes problemas con la inutilidad de algunos y la indecisión de los demás. Tienes que ser más comprensivo.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Los sentimientos no necesariamente están de acuerdo con la voluntad.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Las tensiones en el amor, las polémicas en las parejas y la insatisfacción emocional son posibles.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 El clima es susceptible y caprichoso, pero muy creativo para quien sabe cómo usarlo.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/. Tu entorno te mimará... no te lo tomes a mal, es una muestra de amor por la que te sentirás agradecido.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/ Tenderás a huir de las obligaciones financieras de forma excesiva. Puede que esto te cause problemas.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05. Tienes que vigilar no ser intransigente y excesivo con la excusa de avanzar más rápido... no todo el mundo piensa igual.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/ Vas a trabajar bien, tu gran capacidad de resistencia será tu mejor recurso hoy.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 La sed de aprendizaje, los proyectos grandiosos y los ideales elevados se multiplican, pero con una tendencia a pensar demasiado rápido.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Estás haciendo esfuerzos que darán su fruto con una vida mejor. Enseguida podrás relajarte y olvidar la presión.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 El clima de este día exalta el amor y la seducción. Los intercambios son fáciles y corteses, el tacto y la diplomacia dominan.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Tienes todo el interés en centrarte en tus afectos, sin tratar de discutir porque es posible que no lo escuches.