Consulta el horóscopo chino del lunes 23 de junio

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Vigila las falsas maniobras de seducción y verifica bien los motivos de tu interlocutor.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Por la tarde no debes hacer esfuerzos físicos demasiado grandes, algunos trastornos musculares te retrasarían en tus tareas.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Un negocio con un amigo va a traerte una buena ganancia. En tu vida sentimental tendrías interés en controlar mejor tus deseos amorosos;

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 na persona que no habías visto hace mucho tiempo va a anunciar su visita. Aprovecha porque ella conoce gente que pueden ayudarte en tu trabajo, procurando los medios para salir adelante

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 A pesar de que el ambiente sea pesado en tu empleo actual, el momento no es apropiado para un cambio de trabajo porque no vas a encontrar mejor de lo que tenés hoy.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 Algunos trámites administrativos te fastidian pero hay que hacerlo, caso contrario, vas a tener que pagar multas de retraso.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 Un cambio de auto o de residencia no sería apropiado en estos días, hay gastos imprevistos que van a vaciar tu billetera y te pondrían en mala situación.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 La vuelta en tu vida sentimental de una persona que habías olvidado va a permitirte pasar un feliz fin de semana.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 Hoy debes cuidar tu apariencia si estás en busca de trabajo, de tu manera de presentarte resultará positiva o negativa una entrevista importante

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 Intenta superar tu timidez porque dejaría escapar una posibilidad de ser feliz. Debes expresar tus sentimientos sin ningún complejo; la persona amada va a reaccionar mejor y tener más confianza en ti.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 No prestes atención a algunas personas que te codician y están listas a poner trabas en tus emprendimientos.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/14 Sientes la necesidad de independizarte pero eso va a tener consecuencias negativas en tu vida hogareña porque la otra persona es muy celosa.