Consultá el horóscopo chino del martes 04 de octubre

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Andá con pies de plomo. Hay gente a la que le encantaría ocupar tu puesto. Esos inescrupulosos no saben con quién se metieron. Peleá por lo tuyo.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 Siempre hay lugar para una reconciliación. Buscá el acercamiento. Permitite el error y aprendé de él. No seas tan perfeccionista.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98 Es una decisión muy personal como para entrometerte. Ocupate de lo tuyo. Una energía negativa flota en el aire. Combatila con buen humor.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 No tapes el sol con las manos. Las cosas han salido a la luz y son innegables. Tu creatividad está en un momento maravilloso. Ponela a trabajar.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Podés decir que no. No te obligues a trabajar sin parar. No dejes que tus dudas te paren. Contestá esas preguntas mientras seguís en movimiento.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Sabés muy bien que despertás amores y odios. Hacete cargo. Siempre superás obstáculos. Usá esas experiencias para atravesarlos una vez más.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/16 Dejá de desear siempre lo que tiene el otro. No te alimentes de la envidia. No des lugar a sospechas y malos entendidos. Expresate con precisión y sin rodeos.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Hay un vacío en tu vida que te inquieta. Hablá con tus amigos. Poné la atención en el presente y quitá el foco de lo que vendrá. Ansiedad.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/18 Retirate a tiempo de ese proyecto con el que no te sentís comprometida. Sincerate. Tomaste una decisión y es irreversible. No hay marcha atrás.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 No desahogues tus frustraciones en tu pareja. Mejor trabajá para cambiar. Recordá que prometiste algo. No traiciones a quienes te aman.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94 Se acaban las opciones junto con el tiempo. Es mejor que te decidas rápido. La familia te reclama tiempo. Tratá de equilibrar tus horarios laborales.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El mejor remedio contra el escepticismo es la pasión. Ponete en acción. Estrená una prenda esta semana. Te traerá buena suerte.