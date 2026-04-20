Consulta el horóscopo chino del martes 21 de abril

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El detalle vuelve a marcar la diferencia. Lo que revisás hoy evita problemas mañana. Números de la Suerte: 10, 13, 28

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La honestidad fortalece vínculos. Ser claro hoy evita malentendidos futuros. Números de la Suerte: 11, 14, 29

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El disfrute aparece cuando soltás el control. Permitirte relajarte mejora tu energía general. Números de la Suerte: 12, 15, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para tomar decisiones con una mirada más fría y objetiva. Dejar de lado lo emocional te permite ver con claridad lo que realmente conviene. Números de la Suerte: 1, 19, 31

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La paciencia sigue siendo tu mejor aliada. Lo que hoy parece lento, en realidad está consolidándose con fuerza. Números de la Suerte: 2, 20, 32

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 Sentís la necesidad de avanzar ya, pero el verdadero desafío es sostener el control. La impulsividad puede jugarte en contra. Números de la Suerte: 3, 21, 33

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La armonía no es casualidad, es elección. Hoy elegís alejarte de lo que te desestabiliza. Números de la Suerte: 4, 22, 34

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu energía está en alza y eso te posiciona bien frente a los demás. Usarla con inteligencia potencia los resultados. Números de la Suerte: 5, 23, 35

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La introspección te ordena. Tomarte un momento para pensar antes de actuar hace toda la diferencia. Números de la Suerte: 6, 24, 36