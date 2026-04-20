Consulta el horóscopo chino del martes 21 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/16 El movimiento es clave. Salir de la rutina te permite ver nuevas oportunidades. Números de la Suerte: 7, 10, 25
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0317 La empatía te conecta con otros de manera genuina. Un gesto simple puede generar un impacto importante. Números de la Suerte: 8, 11, 26
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Tu capacidad de adaptación te salva en una situación inesperada. Flexibilidad hoy es poder. Números de la Suerte: 9, 12, 27
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El detalle vuelve a marcar la diferencia. Lo que revisás hoy evita problemas mañana. Números de la Suerte: 10, 13, 28
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La honestidad fortalece vínculos. Ser claro hoy evita malentendidos futuros. Números de la Suerte: 11, 14, 29
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El disfrute aparece cuando soltás el control. Permitirte relajarte mejora tu energía general. Números de la Suerte: 12, 15, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para tomar decisiones con una mirada más fría y objetiva. Dejar de lado lo emocional te permite ver con claridad lo que realmente conviene. Números de la Suerte: 1, 19, 31
BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La paciencia sigue siendo tu mejor aliada. Lo que hoy parece lento, en realidad está consolidándose con fuerza. Números de la Suerte: 2, 20, 32
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 Sentís la necesidad de avanzar ya, pero el verdadero desafío es sostener el control. La impulsividad puede jugarte en contra. Números de la Suerte: 3, 21, 33
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La armonía no es casualidad, es elección. Hoy elegís alejarte de lo que te desestabiliza. Números de la Suerte: 4, 22, 34
DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu energía está en alza y eso te posiciona bien frente a los demás. Usarla con inteligencia potencia los resultados. Números de la Suerte: 5, 23, 35
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La introspección te ordena. Tomarte un momento para pensar antes de actuar hace toda la diferencia. Números de la Suerte: 6, 24, 36
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