Conmoción en el Rock Nacional: murió el Indio Solari a los 77 años

Además, se confirmó que el músico murió en su vivienda de Parque Leloir y que, hasta el momento, la familia no había emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento.

El legado de una figura irrepetible

Nacido el 17 de enero de 1949, Carlos Alberto Solari se convirtió en una de las figuras más influyentes de la cultura argentina. Al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, construyó un fenómeno artístico que trascendió la música para convertirse en un movimiento cultural seguido por millones de personas en todo el país.

Durante más de dos décadas, Los Redondos desarrollaron una identidad única, alejada de los grandes medios y de la industria tradicional, pero con una convocatoria que creció de manera constante hasta transformarlos en una de las bandas más populares de la historia argentina. Discos como "Oktubre", "Un baión para el ojo idiota", "Bang! Bang!... Estás liquidado" y "Luzbelito" marcaron a varias generaciones.

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Tras la separación del grupo en 2001, el Indio inició una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Sus recitales se convirtieron en verdaderos acontecimientos multitudinarios que reunieron a cientos de miles de fanáticos en distintos puntos del país, consolidando un fenómeno popular pocas veces visto en la música argentina.

Autor de letras cargadas de simbolismo, poesía y crítica social, Solari dejó canciones que forman parte del patrimonio cultural del rock nacional. Temas como "Jijiji", "La bestia pop", "Un ángel para tu soledad", "Mariposa Pontiac", "El tesoro de los inocentes" y "Pabellón Séptimo" continúan siendo referencia obligada para distintas generaciones de músicos y seguidores.

En mayo de este año recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un reconocimiento a su aporte artístico y cultural. Debido al avanzado estado de su enfermedad, no pudo asistir personalmente a la ceremonia, pero envió un mensaje de agradecimiento que terminó siendo una de sus últimas apariciones públicas.

Aun después de anunciar en 2016 que padecía Parkinson, el Indio mantuvo una presencia activa a través de proyectos musicales, publicaciones y comunicaciones con sus seguidores. Su figura se transformó en un símbolo del rock argentino y su legado permanecerá como una de las expresiones culturales más importantes de las últimas décadas.