Conmoción en el Rock Nacional: murió el Indio Solari a los 77 años

Referente indiscutido del rock argentino, fue el creador de una obra que marcó a generaciones y convirtió a Los Redondos en uno de los fenómenos culturales más importantes de la historia musical del país.
Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, murió este viernes a los 77 años. El músico, una de las figuras más influyentes del rock argentino, dejó una huella imborrable como cantante y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
El artista falleció en su domicilio de Parque Leloir, donde atravesaba las complicaciones derivadas del Parkinson, enfermedad que había hecho pública en 2016. Su muerte generó una profunda conmoción entre seguidores, músicos y referentes de la cultura argentina, que lo despiden como una de las voces más emblemáticas de la historia del rock nacional.
Tras conocerse la noticia, la investigación quedó a cargo de la UFI N.º 2 de Ituzaingó, que inició las actuaciones de rutina bajo la carátula preliminar de "averiguación de causales de muerte".
Según el parte difundido por las autoridades, Solari padecía desde hacía años la enfermedad de Parkinson y, de acuerdo con las primeras constataciones realizadas en el lugar, "nada indica o señala otra causa de muerte". De esta manera, el informe oficial descarta inicialmente cualquier hipótesis de intervención externa o violenta y apunta a las complicaciones derivadas de su cuadro de salud.
Además, se confirmó que el músico murió en su vivienda de Parque Leloir y que, hasta el momento, la familia no había emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento.
Nacido el 17 de enero de 1949, Carlos Alberto Solari se convirtió en una de las figuras más influyentes de la cultura argentina. Al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, construyó un fenómeno artístico que trascendió la música para convertirse en un movimiento cultural seguido por millones de personas en todo el país.
Durante más de dos décadas, Los Redondos desarrollaron una identidad única, alejada de los grandes medios y de la industria tradicional, pero con una convocatoria que creció de manera constante hasta transformarlos en una de las bandas más populares de la historia argentina. Discos como "Oktubre", "Un baión para el ojo idiota", "Bang! Bang!... Estás liquidado" y "Luzbelito" marcaron a varias generaciones.
Tras la separación del grupo en 2001, el Indio inició una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Sus recitales se convirtieron en verdaderos acontecimientos multitudinarios que reunieron a cientos de miles de fanáticos en distintos puntos del país, consolidando un fenómeno popular pocas veces visto en la música argentina.
Autor de letras cargadas de simbolismo, poesía y crítica social, Solari dejó canciones que forman parte del patrimonio cultural del rock nacional. Temas como "Jijiji", "La bestia pop", "Un ángel para tu soledad", "Mariposa Pontiac", "El tesoro de los inocentes" y "Pabellón Séptimo" continúan siendo referencia obligada para distintas generaciones de músicos y seguidores.
En mayo de este año recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un reconocimiento a su aporte artístico y cultural. Debido al avanzado estado de su enfermedad, no pudo asistir personalmente a la ceremonia, pero envió un mensaje de agradecimiento que terminó siendo una de sus últimas apariciones públicas.
Aun después de anunciar en 2016 que padecía Parkinson, el Indio mantuvo una presencia activa a través de proyectos musicales, publicaciones y comunicaciones con sus seguidores. Su figura se transformó en un símbolo del rock argentino y su legado permanecerá como una de las expresiones culturales más importantes de las últimas décadas.
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