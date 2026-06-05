Fórmula 1: Franco Colapinto en el GP de Mónaco, horarios, TV y cronograma completo

Luego de firmar una destacada actuación en Canadá, Colapinto buscará seguir sumando puntos en las calles de Montecarlo, donde la clasificación suele definir gran parte de la carrera.
Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, con el objetivo de prolongar el gran presente que atraviesa en la máxima categoría.
El piloto argentino de Alpine llega con la confianza en alza luego de finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, su mejor resultado desde su desembarco en la Fórmula 1. Además, anteriormente había conseguido un destacado séptimo puesto en Miami, consolidando una curva de crecimiento constante.
La actividad en el histórico trazado urbano de Montecarlo comenzará este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La primera práctica será desde las 8:30 y la segunda a partir de las 12:00, ambas en horario argentino.
El sábado tendrá lugar una jornada decisiva. Primero se disputará la tercera práctica libre desde las 7:30 y posteriormente la clasificación, programada para las 11:00. En Mónaco, donde los adelantamientos son extremadamente difíciles por la estrechez de sus calles, una buena posición de largada suele ser clave para aspirar a un gran resultado.
El circuito de Montecarlo es considerado uno de los más emblemáticos y exigentes del automovilismo mundial. Con apenas 3,337 kilómetros de extensión, cuenta con curvas legendarias como Sainte Devote, Casino, Mirabeau, Loews, Tabac, Piscina y Rascasse, además de una única zona de DRS.
La carrera se disputará el domingo desde las 10:00 de la mañana. Aunque la clasificación suele marcar gran parte del resultado final, las largadas y las estrategias pueden generar cambios importantes en las posiciones.
En la lucha por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que acumula 131 puntos y llega tras ganar las últimas cuatro carreras. Lo siguen su compañero de equipo, George Russell, con 88 unidades, mientras que Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Lando Norris completan los primeros cinco lugares.
Por su parte, Colapinto ocupa el undécimo puesto del campeonato con 15 puntos, mientras que Alpine marcha quinto en el Mundial de Constructores con 35 unidades.
Viernes 5 de junio
Sábado 6 de junio
Domingo 7 de junio
La actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1 que ofrece cámaras a bordo, telemetría y seguimiento en tiempo real de todas las sesiones.
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