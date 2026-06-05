Fórmula 1: Franco Colapinto en el GP de Mónaco, horarios, TV y cronograma completo

El circuito de Montecarlo es considerado uno de los más emblemáticos y exigentes del automovilismo mundial. Con apenas 3,337 kilómetros de extensión, cuenta con curvas legendarias como Sainte Devote, Casino, Mirabeau, Loews, Tabac, Piscina y Rascasse, además de una única zona de DRS.

La carrera se disputará el domingo desde las 10:00 de la mañana. Aunque la clasificación suele marcar gran parte del resultado final, las largadas y las estrategias pueden generar cambios importantes en las posiciones.

En la lucha por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que acumula 131 puntos y llega tras ganar las últimas cuatro carreras. Lo siguen su compañero de equipo, George Russell, con 88 unidades, mientras que Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Lando Norris completan los primeros cinco lugares.

Por su parte, Colapinto ocupa el undécimo puesto del campeonato con 15 puntos, mientras que Alpine marcha quinto en el Mundial de Constructores con 35 unidades.

Horarios del GP de Mónaco (Argentina)

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00

Cómo ver el GP de Mónaco

La actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1 que ofrece cámaras a bordo, telemetría y seguimiento en tiempo real de todas las sesiones.