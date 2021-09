Consulta el horóscopo chino del viernes 3 de septiembre

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Este es un buen día para compartir amistad con amigos y compañeros de trabajo. La gente estará de buen humor.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10

Podrías encontrar el amor donde menos te lo esperas. No te cierres con esa persona.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

El poder detrás de tus palabras es volátil, y puedes llegar a extremos para poder expresar tu punto.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Recibirás grandes noticias que estabas esperando hace tiempo. Viajes sorpresivos.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Trata mejor a las personas e intenta experimentar la vida a través de sus ojos.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Has estado muy ocupado, profesional y socialmente, es tiempo que te dediques a ti mismo

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

El amor y las relaciones personales probablemente tomarán un tono mucho más soñador y romántico ahora.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Cuando se trata de asuntos de amor y romance, es posible que debas atenuar un poco las cosas.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

No has estado pasando por un buen momento, pero no te desanimes, vendrán tiempos mejores.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Es un buen día para planear un viaje para este fin de semana con la familia y reconectarse.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Día con mucho trabajo. No te estreses y toma las cosas con calma. Debes tener paciencia y reflexionar.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Establecerás metas para el futuro, especialmente en lo que respecta a tu carrera.