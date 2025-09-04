Consultá el horóscopo chino del viernes 5 de septiembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición y el análisis profundo te darán una ventaja en cualquier situación. Confía en tu sexto sentido. Números de la Suerte: 10, 13, 28
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La libertad y la acción espontánea te traerán nuevas oportunidades. No te limites y explora tus deseos. Números de la Suerte: 11, 14, 29
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La compasión y el cuidado de tus emociones te traerán bienestar y equilibrio. Escúchate a ti mismo. Números de la Suerte: 12, 15, 30
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Hoy es un día para la adaptabilidad y la creatividad. Resuelve los problemas con ingenio y un toque de humor. Números de la Suerte: 1, 19, 31
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización y la atención a los detalles te asegurarán el éxito en tus tareas. Presta atención a las pequeñas cosas. Números de la Suerte: 2, 20, 32
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y el apoyo a tus seres queridos serán tu fortaleza. Sé un buen amigo y compañero. Números de la Suerte: 3, 21, 33
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el disfrute de la vida te llenarán de energía positiva. Comparte tu alegría con quienes te rodean. Números de la Suerte: 4, 22, 34
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para la innovación y el ingenio. Piensa de forma original y busca soluciones creativas. Números de la Suerte: 5, 23, 35
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La paciencia y el trabajo constante te llevarán al éxito en tus proyectos. No te apresures y confía en el proceso. Números de la Suerte: 6, 24, 36
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Tu confianza y determinación te abrirán puertas en el ámbito profesional. Atrévete a perseguir tus ambiciones. Números de la Suerte: 7, 10, 25
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía y la diplomacia te ayudarán a evitar conflictos y mantener la paz en tu entorno. Números de la Suerte: 8, 11, 26
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Es un día para asumir el liderazgo y motivar a otros. Tu energía es inspiradora y contagiosa. Números de la Suerte: 9, 12, 27
