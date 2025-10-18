Violenta batalla campal entre los "Hell Angels" en La Plata: dos heridos

El violento episodio ocurrió en la intersección de las avenidas 44 y 26 en La Plata. Testigos registraron escenas de golpes, disparos al aire y corridas. No hay detenidos y la Policía investiga si se trató de una interna dentro del grupo delictivo.
Una violenta pelea entre integrantes del grupo delictivo conocido como los “Hell Angels” dejó al menos dos personas heridas este sábado al mediodía en la ciudad de La Plata. El enfrentamiento, que generó pánico entre vecinos y comerciantes, ocurrió en la esquina de las avenidas 44 y 26.
Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando varios hombres que se movilizaban en motocicletas iniciaron una discusión que rápidamente derivó en una batalla campal con golpes, cuchillazos y disparos al aire. En videos registrados por transeúntes se observa a los agresores atacándose con armas blancas y de fuego, mientras otros intentan huir del lugar.
Los testigos relataron que la pelea fue sorpresiva y que algunos de los involucrados atacaron “a traición”. “Fue todo muy rápido. Se escucharon disparos y la gente empezó a correr”, contó un comerciante de la zona.
Tras el violento episodio, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos, aunque aún no trascendió su estado. Hasta el momento no hay detenidos, pero la Policía desplegó un operativo en Avenida 44 entre 26 y 27, donde permanece cortado el tránsito para realizar peritajes y buscar a los responsables.
Las autoridades judiciales analizan las cámaras de seguridad del área para establecer cómo comenzó el enfrentamiento y si se trató de una disputa interna dentro de los “Hell Angels” o de un nuevo choque entre bandas rivales.
Horas antes, otra pelea había sido reportada frente a la Gobernación bonaerense, en la que participaron cuidacoches y repartidores, lo que refuerza la preocupación por el aumento de hechos de violencia callejera en distintos puntos de la capital provincial.
