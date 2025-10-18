Violenta batalla campal entre los "Hell Angels" en La Plata: dos heridos

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando varios hombres que se movilizaban en motocicletas iniciaron una discusión que rápidamente derivó en una batalla campal con golpes, cuchillazos y disparos al aire. En videos registrados por transeúntes se observa a los agresores atacándose con armas blancas y de fuego, mientras otros intentan huir del lugar.

Los testigos relataron que la pelea fue sorpresiva y que algunos de los involucrados atacaron “a traición”. “Fue todo muy rápido. Se escucharon disparos y la gente empezó a correr”, contó un comerciante de la zona.

Tras el violento episodio, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos, aunque aún no trascendió su estado. Hasta el momento no hay detenidos, pero la Policía desplegó un operativo en Avenida 44 entre 26 y 27, donde permanece cortado el tránsito para realizar peritajes y buscar a los responsables.

Las autoridades judiciales analizan las cámaras de seguridad del área para establecer cómo comenzó el enfrentamiento y si se trató de una disputa interna dentro de los “Hell Angels” o de un nuevo choque entre bandas rivales.

Horas antes, otra pelea había sido reportada frente a la Gobernación bonaerense, en la que participaron cuidacoches y repartidores, lo que refuerza la preocupación por el aumento de hechos de violencia callejera en distintos puntos de la capital provincial.