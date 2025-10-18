Morón: un comisario retirado de la Policía Federal mató a dos asaltantes menores

Fuentes policiales informaron que el enfrentamiento se produjo cerca de las 22 en la esquina de Mariano Escalada y Marinos de Fournier. El excomisario, que llegaba a bordo de su Volkswagen Taos, fue sorprendido por al menos tres jóvenes que descendieron de un Toyota Corolla gris con la intención de robarle el vehículo.

Según su testimonio, uno de los asaltantes le apuntó con un arma mientras los otros dos permanecían dentro del auto. Ante esa amenaza, el policía retirado extrajo su arma reglamentaria y abrió fuego para repeler el ataque. Se desató un tiroteo en plena calle.

asalto

Uno de los adolescentes, de 17 años y oriundo de Ciudadela, cayó muerto en el lugar. Los investigadores secuestraron a su lado un revólver. El comisario retirado resultó ileso, mientras que sus cómplices escaparon a toda velocidad.

Horas más tarde, el Hospital Posadas notificó el ingreso sin vida de un joven de 16 años con una herida de bala. La fiscalía confirmó que se trataba del segundo integrante del grupo de asaltantes. El tercer sospechoso continúa prófugo y es buscado intensamente por la policía bonaerense.

La investigación

El Toyota Corolla en el que se movilizaban los adolescentes fue hallado abandonado poco después. Presentaba un pedido de secuestro activo por robo emitido por la comisaría Primera de Caseros. En su interior se encontró una réplica de una pistola calibre 9 milímetros.

Las pericias quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional, que trabajó en el lugar del tiroteo para preservar la escena y analizar los disparos. La causa está en manos del fiscal de menores de Morón, quien, tras evaluar las pruebas y testimonios, resolvió no adoptar medidas contra el comisario retirado al considerar que actuó en legítima defensa.

Fuentes judiciales recordaron que el hecho guarda similitudes con otro episodio reciente en La Matanza, donde un efectivo de la PFA mató a un ladrón que intentó robarle cuando llegaba a su casa. En ambos casos, la Justicia entendió que los policías reaccionaron ante una agresión armada y en riesgo de vida.