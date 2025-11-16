Consultá el horóscopo del domingo 16 de noviembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te impulsa a negociaciones exitosas. Defiende tus intereses con seguridad. Números de la Suerte: 6, 15, 24

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en la estabilidad financiera. Revisa tus inversiones y busca seguridad. Números de la Suerte: 7, 16, 25

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día propicio para el aprendizaje rápido. Absorbe nueva información que te beneficiará. Números de la Suerte: 8, 17, 26

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte se manifiesta en la sanación emocional. Busca la paz interior y el perdón. Números de la Suerte: 9, 18, 27

LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en los proyectos creativos. Es el momento de brillar con tus ideas. Números de la Suerte: 1, 10, 19

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22) La suerte astral se enfoca en la eficiencia y la productividad. Pequeños ajustes traen grandes beneficios. Números de la Suerte: 2, 11, 20

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la colaboración y el trabajo en equipo. La unión hace la fuerza. Números de la Suerte: 3, 12, 21

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna te anima a explorar tus pasiones ocultas. Podrías encontrar un talento inesperado. Números de la Suerte: 4, 13, 22

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La suerte te favorece en la enseñanza y el intercambio de conocimientos. Comparte tu sabiduría. Números de la Suerte: 5, 14, 23

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral se presenta en la resolución de conflictos. Tu sensatez será clave. Números de la Suerte: 6, 15, 24

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de reuniones sociales afortunadas. Conectarás con personas que te aportarán valor. Números de la Suerte: 7, 16, 25

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte te guía hacia la compasión y el servicio a los demás. Ayudar te traerá buena fortuna Números de la Suerte: 8, 17, 26