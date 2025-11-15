La explosión en Ezeiza afectó diez industrias y el fuego está controlado

En declaraciones a Radio Rivadavia, el jefe comunal reconoció "la cantidad importante de dotaciones de bomberos" que llegaron desde diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, junto con "mucha presencia del Ministerio de Seguridad". Y también se refirió a la situación sanitaria provocada por la explosión. "No hay más heridos, no queda nadie en nuestro hospital", dijo.

Las dotaciones que trabajan en el lugar son de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero y Brandsen, entre otros. También asisten la Cruz Roja, la Policía Federal, el Ministerio de Salud de la Provincia, Defensa Civil de PBA y otros municipios cercanos.

ezeizaexplosion5 La explosión tuvo lugar en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini.

Las 12 personas que ingresaron al Hospital de Ezeiza recibieron el alta médica, luego de haber sufrido "problemas respiratorios por la inhalación de monóxido de carbono" generado por la combustión de neumáticos de una de las fábricas. Si bien algunos pacientes fueron derivados a otras clínicas de la zona para estudios, Granados explicó que "ninguno había sido llevado con heridas de gravedad o algún tipo de riesgo para su salud".

La línea de atención a la comunidad del Centro Provincial de Toxicología recibió 45 llamados vinculados al incidente, los mismos correspondieron a consultas de orientación, sin requerir derivación al sistema de salud.

Respecto al impacto ambiental y en la circulación del tránsito, el intendente de Ezeiza indicó que, si bien hay "mucho humo" producto de la quema de cubiertas, "no hay ningún tipo de problema para los vecinos, para los que vivimos en las inmediaciones".

En este momento, el objetivo principal es terminar con las labores de extinción. "Ahora nos queda por delante apagar el fuego", dijo Granados. Y luego, hizo mención a las graves consecuencias económicas. "No quedó nada de las empresas", dijo el Intendente, por lo que ya se contactó con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Producción provincial, Augusto Costa, para "asistir a las industrias" y "ver cómo le damos una mano".

Para facilitar el trabajo de las autobombas y el personal de emergencia, la Autopista Ezeiza-Cañuelas permanecerá cerrada en ambos sentidos (desde Ezeiza hasta Spegazzini) hasta nuevo aviso para evitar la congestión de la zona y facilitar el desplazamiento de las autobombas y el personal de emergencias que trabaja en el lugar.