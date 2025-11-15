La explosión en Ezeiza dañó la casa de un futbolista de River

Armani y su familia no se encontraban en la vivienda en el momento en que ocurrió el siniestro. Pese a los daños en la vivienda, no pudieron regresar por el riesgo de la nube tóxica y porque la zona estaba cerrada al tránsito.

“En uno de los barrios cercanos, vive Franco Armani. No está en este momento con su familia. La casa fue afectada, como tantas otras del barrio donde vive. Están avisados por la situación", comentó el periodista de TN, Nicolás Singer.

Al parecer, el arquero y su círculo cercano pasaron la noche en un hotel. Este sábado se concentrará junto con el plantel de River para el choque de mañana contra Vélez, por la última fecha del Torneo Clausura, donde el equipo de Marcelo Gallardo irá en busca de la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

ezeizaexplosion3 La explosión generó nerviosismo en los vecinos de la zona.

Cómo fue la explosión en Ezeiza

El siniestro se originó en una empresa de agroquímicos, pero la onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas linderas, incluyendo una de envases plásticos llamada "Plásticos Lagos". Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar junto a Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA).

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el Polo Industrial de Spegazzini", comentó el intendente de Ezeiza, Gastón Granados. En declaraciones a C5N, se refirió también a las versiones sobre la caída de una avioneta: "No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión".

"Yo vivo a 15 cuadras de ahí, explotaron los vidrios de mi casa. Estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo", agregó el jefe comunal.

Por su parte, Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro asistencial de Canning, confirmó la gravedad de la emergencia. "Estamos recibiendo pacientes quemados y lastimados con vidrio. Nos encontramos en código rojo", explicó.

Santoro detalló que los heridos no son solo trabajadores, sino "gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimó con los vidrios de las ventanas".