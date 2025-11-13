El motivo por el que Horacio Pagani está "odiado" con Oscar Ruggeri: "Es el más traidor"

“Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué. Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”, dijo Oscar, en las últimas horas, y esas palabras enardecieron a Horacio.

Y tras el triunfo de Boca por 2 tantos contra 0 en el último superclásico, Pagani se "despachó" con todo contra Ruggeri. “De Ruggeri no se puede hablar, es el más grande traidor. Ya se lo dije en la cara, así que no tengo ningún inconveniente en decirlo acá, porque se lo dije en el programa", lanzó, sin vueltas, el periodista deportivo.

"Este muchacho debutó en la Primera de Boca y en el vestuario lloraba, decía que era la mayor ilusión de su vida, que la familia era toda de Boca, y ahora dice que es de River“, hizo archivo Horacio sobre los dichos de Oscar. "Podés cambiar de mujer, pero ¿de club?“, agregó Pagani, furioso con Ruggeri.

LA CITA FALLIDA DE HORACIO CON ANY VENTURA

Fue Beto Casella, compañero de Horacio y de Any Ventura en Bendita Tevé hace años quien contó una divertida anécdota al aire que tiene como protagonistas al periodista deportivo y a la periodista de espectáculos. Porque en el pasado, Pagani habría querido conquistar a Ventura y le propuso una cita.

Horacio Pagani, nota Horacio y Any Ventura son compañeros hace años en Bendita Tevé, en las noches de El 9.

Any aceptó la invitación a cenar de Horario pero al pasarla a buscar por el domicilio en donde estaba ella, se encontró con que a la cena se iba a sumar Edith Hermida, algo que le cayó muy mal a el porque planea un encuentro a "solas" con Ventura. Incluso, fueron a cenar a un lugar, Horacio consideró que eran muchos en la mesa y terminó solo en otra, algo que truncó para siempre la posibilidad de un acercamiento amoroso entre los compañeros de trabajo.