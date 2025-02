Consultá el horóscopo del domingo 2 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Te animarás y harás esa llamada que estabas postergando por temor, hoy escucharás la respuesta que tanto anhelas y la felicidad volverá a tu corazón. Entrarás en contacto con nuevas personas que te ayudarán con el proyecto que tienes en mente. La suerte no está contigo en este fin de semana. CIFRAS SOLARES: 19.944

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Te olvidarás de tu orgullo y buscarás a esa persona que sigue siendo importante para ti y hoy tendrás la oportunidad de corregir tus errores y volver a empezar un acercamiento. La próxima semana tu entorno profesional dará un giro favorable gracias a tus compañeros. CIFRAS SOLARES: 28.833

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Conocerás a alguien que te atraerá, pero cuidado con dejarte llevar por una ilusión pasajera, estarías cerrándote toda posibilidad de volver con la persona que amas y que te corresponde. Terminarás tus actividades a tiempo y buscarás un momento para descansar. Quizás un viaje al interior sería saludable. CIFRAS SOLARES: 32.289

CANCER (Junio 22-Julio 22) Hablarás con alguien sensible y con experiencia en cosas del corazón, sus consejos te ayudarán y así empezarás a pensar más en ti y en tu bienestar, dejarás de esperar por quien no supo valorarte. Estas económicamente muy bien y por eso hoy no dudarás en regalarte lo que más te hace feliz. CIFRAS SOLARES: 37.654

LEO (Julio 23-Ago. 22) Alguien va a ofrecerte participar de un negocio que aparentemente no es muy serio. Podes aceptar, los astros dicen que todo es sano y, además, hay una buena ganancia para vos. Muchas satisfacciones en la vida familiar para los nativos casados que tienen hijos. Disturbios entre los recién novios. CIFRAS SOLARES: 20.098

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Vas a poder disfrutar del placer de vivir un gran amor porque hay un entorno astral favorable para las solteras. Como las buenas cosas nunca vienen solas, un dinero prestado hace semanas va a volver. Problemitas con el círculo próximo porque son envidiosos de tu felicidad. CIFRAS SOLARES: 31.760

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Cuidado por donde pones los pies si debes salir por la mañana, hay riesgos de caídas. En el trabajo tendrías interés en escuchar los consejos de los que saben, tendrás mejores resultados y más ganancias a corto plazo. Tus intestinos van a recordarte que hay cosas que no debes comer.CIFRAS SOLARES: 49.966

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Hay una llamada importante que debes hacer porque si lo olvidas resultará en algún drama. Los astros se revelan favorables si vives en pareja y quieres operar algunos cambios en tu hogar; la persona que lo comparte contigo será encantada y lo demostrará amorosamente. Salud en alza para los recién enfermitos. CIFRAS SOLARES:33.769

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Algunos nativos van a entrar en un periodo de inestabilidad en lo profesional, no será culpa de ellos sino del planeta Marte que está mal aspectado. No podrán hacer nada, solamente aguantar algunos días que todo vuelva a la normalidad. Mientras tanto salgan a divertirse este fin de semana. CIFRAS SOLARES:09.487

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Prudencia con el dinero; no sirve aparentar más afortunado que lo es porque podría ser estafado pagando muchísimo más caro que lo que vale lo que quieres adquirir. En tu caso la humildad y la discreción serán benéficas, aún si eso afecta tu orgullo propio. Suerte en los juegos. CIFRAS SOLARES:43.546

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Una noticia inesperada que viene de alguien que conociste en el pasado va a hacer de este día que parecía triste una fecha inolvidable. En lo económico hay un poco de incertidumbre a la vista que se va a arreglar gracias a tu astucia. Buena recuperación después de unos trastornos por parte de tu estómago. CIFRAS SOLARES: 55.769

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Día propicio para pedir cualquier cosa al ser amado porque lo vas a conseguir. En tu trabajo será diferente; tenés que demostrar tus capacidades primero, lograr resultados concretos y después presentar tus reclamamos. Caso contrario tus pedidos serán rechazados y podrías perder tu cargo. CIFRAS SOLARES:39.743