El consejo que recibió Mario Pergolini en medio de su alarmante bajo rating

ODP se compone de monólogo de actualidad escrito por Alejandro Borensztein, que además es productor del ciclo junto con Diego Guebel. De diferentes secciones realizadas con IA y figuras invitadas, contenido que no logra posicionar a la nueva apuesta de El 13, que se mantiene una lucha hace meses por instalarse en el prime time de la pantalla.

El lunes con Florencia Peña de invitada, el promedio de rating fue de 3,9 puntos, generando la marca más baja desde el debut. Y el martes no fue mucho mejor, digamos, porque midió 4,5 puntos. Ni una poco común nota con Eduardo Feinmann con "chicanas para Mario", fueron suficientes.

Por su parte, al analizar los últimos números de Pergolini, Sergio Lapegue -conductor que supo trabajar muchos años para El 13 y TN-, le hizo una recomendación desde su ciclo, Lape Club Social: "No puedo creer esto (dijo el periodista, por el 3,9 que hizo Mario con la entrevista a Florencia Peña). Florencia había salido en una maratón de todos los canales. No la querías ver porque ya la habías visto... ¿Sigue grabado el programa? En vivo, Mario. Desde que es grabado, no lo quiero ver porque ya está, ya está grabado".

LOS NÚMEROS DE LA COMPETENCIA "MANO A MANO"

Mientras que el programa de Pergolini registró un promedio de 3.5 puntos de rating en la primeras emisiones de esta segunda semana del ciclo nocturno, con picos que apenas alcanzaron los 4.5 puntos, La Voz Argentina, -competencia directa- se mantuvo constante con cifras que oscilaron entre los 12 y 14 puntos de rating, triplicando las mediciones y el posicionamiento en la pantalla chica.

MARIO PERGOLINI, NOTA 2.jpg Las preocupantes mediciones de Mario Pergolini, con ODP.

Aunque, hay que hacer la salvedad, que en la noche del lunes se observó una baja en el encendido generalizada para todos los canales de aire, afectando mayormente a El 13 y al producto que comanda Mario, hace pocos días. Aunque, al "hilar fino y detallado", desde su estreno el programa de Pergolini no ha logrado encontrar la fórmula para atraer a más televidentes, sumar audiencia al canal y achicar la brecha con Telefe.