Consulta el horóscopo del domingo 25 de junio

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Estamos cerrando el fin de la semana y todavía hay un poco de tristeza en ti porque unas cosas no resultaron como lo deseabas. Tienes que salir, ocupar tu mente, divertirte, y sobre todo pensar positivamente para olvidar estos percances. Si te gustan los deportes, practica uno que sea demasiado riguroso. CIFRAS SOLARES: 66.886

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Tu gran fuerza interior y tu determinación para lograr a tus objetivos te permiten superar cualquier dificultad. Cae bien porque vas a tener que demostrar mucha astucia para ordenar tu vida sentimental. En la salud molestias por dolores de cabeza el domingo por la tarde. CIFRAS SOLARES: 37.743

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Tu originalidad y tu dinamismo hacen de ti una persona de agradable compañía. A pesar de que te gustaría pasar un día tranquila, varios amigos van a invitarte para salir. Puedes aceptar, vas a conocer una persona del sexo opuesto fuera de lo común que te vas a encantar. CIFRAS SOLARES: 77.833

CANCER (Junio22-Julio22)

Vas a despertarte de mal humor porque la persona querida no te va a brindar la atención y el cariño que estás esperando por parte de ella. Por qué no aprovechar este domingo para salir juntos al cine, hacer una cena de enamorados con velas. Será el mejor remedio. Suerte en los juegos. CIFRAS SOLARES: 65.622

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Arreglar el patio o poner orden en la casa es algo que no te apasiona. Tu mente se encuentra en otro lugar, cerca de una persona con la cual te gustaría compartir todo de la vida. No tengas vergüenza para manifestar y expresar tus sentimientos. Poca suerte en los juegos como loterías, bingo, etc… CIFRAS SOLARES: 57.745

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Si estás soltera, por la noche tenés que salir; los astros indican un encuentro sentimental fuera de lo común que va a cambiar tu vida. Una persona va a necesitar de tu ayuda en su casa, hazlo pero sin esperar nada de vuelta. Los que estaban enfermitos van a recuperarse rápidamente. CIFRAS SOLARES: 55.552

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Tu corazón vacila entre dos candidatos. Uno te da la seguridad, el otro mucha afectividad pero también la inestabilidad financiera. Los astros indican que a pesar de sus defectos el segundo sería lo mejor para ti. Domingo muy feliz para los recién enamorados, hay proyectos de unión. CIFRAS SOLARES: 84.807

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Vas a sufrir un disgusto si no cambias de actitud. Tu autoritarismo no está bien aceptado por tu pareja. Si estás indeciso en tu trabajo, los astros te sostienen para encontrar el mejor camino y te brindan la posibilidad de ganar más dinero rápidamente en una nueva actividad. CIFRAS SOLARES: 36.665

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Hay un malestar en tus relaciones sentimentales que tienes que solucionar lo antes posible si no va a degenerar y no será aguantable la situación. Primero, el diálogo parece la mejor solución y luego podrás tomar una decisión definitiva, aun si no te parece que sea la más conveniente. CIFRAS SOLARES: 83.900

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Si te quedas en tu empleo actual no lograrás el ascenso que mereces. Tienes que reaccionar, moverte, buscar una actividad más lucrativa, o inclusive empezar a trabajar por tu cuenta propia, por qué no. Se recomienda comer con moderación este fin de semana, tu digestión es lenta. CIFRAS SOLARES: 65.667

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Tu disposición natural para guiar a los demás va a ponerte en el primer plano en tu trabajo y te brindará la admiración de tus colegas. Sin embargo, los astros te avisan que deberías ablandarte porque hay unas personas que no pueden sostener tu ritmo. Un viaje se postergará por unos días. CIFRAS SOLARES: 81.118

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Un aspecto planetario positivo del planeta Mercurio con tu signo va a darte los medios de expresión que te hacen falta, también más determinación y más audacia. Aprovecha este ámbito astral positivo para mejorar tu situación. En la salud se nota una debilidad en el sistema digestivo. CIFRAS SOLARES: 73.330