Quién era el histórico director de Revista Paparazzi que falleció de forma inesperada

Es raro para mí estar escribiendo estas líneas por los años compartidos, porque trabajamos codo a codo durante la mitad de mi vida, porque la pasamos todas, todas.... Desde celebraciones de cumpleaños hasta conocer cada uno de los dolores que atraviesan, muchas veces, a los seres humanos. Y, claro, las diferentes dificultades que presenta la vida.

Pero esa inesperada noticia -Reca venía padeciendo algunas complicaciones cardíacas pero, por respeto, prefiero no compartir eso- hizo que mi cuerpo se helara por completo. Y un malestar traducido en angustia se instale en mi pecho. Inmediatamente llamé a un excompañero y amigo -para Paparazzi dejé de trabajar a fines de febrero de este año por un nuevo rumbo laboral que hoy me encuentra aquí, en Diario Popular y como cronista de Infama, por América- y todo fue más triste aún.

Después, le sucedieron una seguidilla de mensajes intercambiados con muchos otros ex compañeros, a fin de organizar la asistencia a una última despedida de Reca, en la zona de Pilar. Sigo sin poder creerlo, asimilarlo, entenderlo... Sé lo que pensaría, que me diría y cómo tendría que escribir esta nota si se tratase de un famoso, de los que escribimos y relatamos historias durante tantos y tantos años. Pero nunca me dijo como escribir esta... Prefiero no seguir, la tristeza es mucha.

QUIÉN ERA JUAN PEDRO RECA

Juan Pedro dedicó más de 25 años al Grupo Atlántida, una de las principales editoras del país, y se convirtió en referente de la Revista Paparazzi, de la cual fue director hasta el cierre de su versión impresa en 2020. Desde 2011, se desempeñaba como Director General del portal digital, del mismo medio.

La noticia impactó en las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y homenajes de colegas, periodistas, productores y figuras del espectáculo. El sepelio será este lunes 28 de julio, de 11:30 a 14:30 horas, en la sala Jacarandá del Parque Jardín de Paz, en el kilómetro 32,5 de la Panamericana, ramal Pilar. Luego se celebrará un responso en la capilla del lugar.